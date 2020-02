San Valentino è tutto l’anno, amatevi alla luce del sole

C’è chi la chiama ‘festa degli innamorati’, chi ‘Giornata Perugina’ e chi ’24 ore di invidia single’.

Nel dubbio il 14 febbraio è arrivato, con il suo carico di stucchevoli cuori, dolcezze, cene romantiche e regali marchiati San Valentino, martire cristiano diventato ‘festività’ nel 496 per volere di papa Gelasio I. Una giornata da amare e/o odiare, da gestire con assoluta indifferenza oppure esagerata attesa, ma comunque voi la vediate da vivere senza paura alcuna, alla luce del sole.

Mai come in questo momento, con il centrodestra che torna a minacciare i diritti LGBT, è doveroso camminare a testa alta e schiena dritta, senza imbarazzo e/o timore alcuno. San Valentino è quel giorno l’anno in cui tutto, o quasi, viene permesso alle coppie innamorate, con noi omosessuali spesso impauriti ad uscire dal quel guscio sicuro chiamato ‘Comunità’. Sbagliando, perché due mani che si stringono, due corpi che si abbracciano e due bocche che si baciano non possono e non devono generare vergogna. Il problema è di chi guarda, non dovrebbe mai essere nostro, e allora nel caso in cui vogliate festeggiare San Valentino uscite, prenotate un tavolo al ristorante, andate a teatro o al cinema come qualsiasi coppia eterosessuale, senza mai porvi il problema dell’affetto, che solo quando coinvolge noi viene incredibilmente definito ‘ostentazione’.