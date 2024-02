San Valentino 2024, i messaggi d’amore delle coppie vip LGBTQIA+

2 min. di lettura

San Valentino 2024 è andato in archivio, con i social che ci hanno regalato non pochi messaggi d’amore da parte di personaggi più o meno noti, tanto nazionali quanto internazionali. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno pubblicato una carrellata di immagini sottolineando come il loro 14 febbraio duri 365 giorni l’anno. Tiziano Ferro, fresco di divorzio da Victor Allen, è stato festeggiato dagli amati figli.

Manuel Pirelli ha scritto parole al miele nei confronti di Alex Migliorini. “Sono dell’idea che non serva San Valentino per festeggiare gli innamorati. Ma approfitto di questo giorno per dirti che ogni giorno mi innamoro di più, vedo in te il mio futuro e il mio tutto. Un grazie per avermi reso così felice. Che vita esiste e nemmeno me ne ero mai accorto. Ti amo più di ogni cosa, per sempre tuo“.

Immancabili all’appuntamento anche gli ormai indivisibili Paolo Stella e Jean-Georges D’Orazio, mentre il cantante Luca Vismara e il ballerino Peter Seggio si sono mostrati abbracciati, scrivendo “14 febbraio ogni giorno”. Un bellissimo bacio d’amore in bianco e nero è stato quello pubblicato da Francesco Mariottini, ex volto di Amici, insieme a Chris, con Vladimir Luxuria accanto al suo “amico speciale” Danilo e Alessandro Cecchi Paone in luna di miele in Sri Lanka con Simone Antolini. San Valentino brasiliano, invece, per il ballerino Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera.

Sul fronte internazionale, Dylan Meyer ha condiviso due scatti d’amore insieme a Kristen Stewart, definita “sexy mamma gatta”. “Sono così, così presa da te”, ha scritto Dylan, annunciata sposa dell’attrice presto debuttante regista. Robbie Rogers e Greg Berlanti si sono mostrati felici e sorridenti, così come Neil Patrick Harris e David Burtka, il wrestler Anthony Bowens con il compagno Michael Pavano, Eliad Cohen ha svelato al mondo di aver trovato un compagno, Pietro Belmonte, ed infine dolci sorrisi anche per Ellen DeGeneres e Portia de Rossi.

