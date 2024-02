Francesca Schiavone festeggia San Valentino con l’amata Sileni: “Sempre insieme”

2 min. di lettura

Oggi 43enne, Francesca Schiavone ha scritto la storia del tennis femminile italiano in quanto prima tennista nostrana ad aver vinto un torneo del Grande Slam nel singolare, al Roland Garros del 2010, rischiando il clamoroso bis nel 2011 con la finale persa contro Na Li. Conquistati otto titoli e arrivata fino al 4° posto nella classifica WTA, Schiavone, ritiratasi nel 2018, ha ieri festeggiato San Valentino esplicitando tutto il proprio amore per la compagna.

Francesca ha pubblicato un tenero selfie sulle note di Che coss’è l’amor di Vinicio Capossela, aggiungendo una pioggia di cuori e la scritta “San Valentino“.

La sua compagna, Sileni, ha rilanciato condividendo altri due scatti d’amore del 2018. Uno in auto, con scritto “Sempre insieme“, e uno al tramonto, in barca, abbracciata a Francesca. La coppia è nata quindi almeno sei anni fa, come confermato dal profilo social di Sileni, dove si può trovare un album pubblico intitolato “Noi“, contenente solo scatti al fianco di Schiavone.

Nel 2011, ovvero un anno dopo aver vinto il suo slam, Francesca fu vittima di outing da parte di Diva e Donna, che pubblicò alcuni suoi scatti intimi insieme ad un’altra donna. Nel 2020, nel quarto episodio del podcast One More Time di Luca Casadei, Schiavone rivelò per la prima volta di avere una compagna, confessando di aperto un bistrot a Milano insieme a lei. L’anno prima, come dimenticarlo, Francesca affrontò e vinse la battaglia contro un tumore. Ora sappiamo che al suo fianco, anche all’epoca, c’era proprio Sileni, in realtà già finita sulla pagina Instagram di Schiavone nel 2022, con una foto passata totalmente inosservata ai più. “Bello averti al mio fianco ogni giorno“, scriveva all’epoca Francesca, abbracciata all’amata. 90 settimane dopo, il felice San Valentino di coppia.

