Ballando con le stelle 2022, Alex Di Giorgio ballerà con Moreno Porcu – la gallery social

La seconda coppia same-sex al maschile della storia di Ballando con le Stelle. È ormai tutto pronto per il ritorno in prime time su Rai1 dello show condotto da Milly Carlucci, quest’anno trainato da Gabriel Garko e Alex Di Giorgio. Quest’ultimo ha chiesto e ottenuto di danzare con un uomo, come avvenne ai tempi di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, nel 2018.

Ebbene nelle ultime ore è trapelato il nome di colui che ballerà con il nuotatore azzurro. Moreno Porcu, 34enne di Cagliari, due volte campione italiano di danza latino-americana e new entry assoluta all’interno del cast di Ballando con le Stelle. In passato Moreno ha fatto anche l’istruttore di fitness, l’animatore e l’istruttore di zumba. Ora sarà chiamato a far ballare il 32enne Di Giorgio, arrivato decimo alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e nono a quelle di Rio de Janeiro 2016 nella staffetta 4×200 stile libero. Alex vanta in carriera un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo ed un argento alle Universiadi. La coppia di ballerini sarà la prima, storica coppia dichiaratamente queer della storia di Ballando con le Stelle.

Dichiaratamente gay, Alex ha avuto in passato una storia con Ivano Marino, poi da lui denunciato e condannato per stalking, sostituzione di persona e diffamazione. In passato Di Giorgio ha confessato di essere stato vittima di omofobia in ambito sportivo. Alfonso Signorini da due anni cerca di averlo come concorrente della casa del Grande Fratello Vip. Quest’anno sembrava potesse essere l’edizione del sì definitivo, fino a quando Milly Carlucci non l’ha strappato alla concorrenza.

La speranza è che 4 anni dopo gli scontri tv tra Giovanni Ciacci e il giudice Ivan Zazzaroni, contrario alla danza same-sex, il triste copione non debba ripetersi.

