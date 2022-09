Gf Vip 7, il cast. Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis in rappresentanza della comunità queer

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Pochi giorni ancora al via della settima edizione del Gf Vip, con l’intero cast oggi anticipato da Davide Maggio. Ben 23 gli inquilini della casa più spiata d’Italia, che lunedì sera riaprirà i battenti in quel di Cinecittà con Alfonso Signorini riconfermato conduttore. Al suo fianco, in qualità di opinioniste, Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Anticipato Giovanni Ciacci, che ha per la prima volta parlato della propria sieropositività nello svelare il proprio ingresso nella casa, in rappresentanza della comunità LGBTQ+ troveremo anche Elenoire Ferruzzi, icona trans* che in diretta h24 potrà seriamente terremotare le mura del Gf, e Alberto De Pisis, ex fidanzato omosessuale di Taylor Mega.

Spazio poi a Marco Bellavia, storico volto di Bim Bum Bam, e a Gegia, attrice comica esplosa negli anni ’80, alla mitica Wilma Goich e a Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai. Torna nella casa Pamela Prati, che pochi anni or sono se ne andò chiedendo in diretta l’arrivo di un taxi, con l’ex storico volto di Rete 4 Patrizia Rossetti alle prese con un altro reality dopo l’ottimo Pechino Express del 2018. Direttamente da TikTok arriva George Ciupilan, ex allievo de Il Collegio, con Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelizon altre ‘quote influencer’. Torna al Gf Daniele Del Moro, che prese parte al Grande Fratello di Barbara D’Urso nel 2016, mentre da Uomini e Donne arriva Luca Salatino.

Da Forum sbarca nella Casa Edoardo Donnamaria, con Charlie Gnocchi, fratello di Gene, in arrivo dal mondo radio. Tra le inquiline troveremo Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, e la giornalista Sara Manfuso, moglie del deputato del PD Andrea Romano. Vista al Gf 4, Carolina Marconi bissa con il Gf Vip 7, con l’ex pallanuotista Amaurys Pérez che conclude il suo percorso tv al Gf Vip dopo aver già preso parte a Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi e Bake Off. Dal Tg1 entra nella Casa Attilio Romita, con l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, a chiudere il listone iniziale.

Perché il Gf Vip 7 potrebbe battere tutti i record di durata, nel caso in cui l’Auditel si dovesse mantenere su una media del 20% di share, arrivando ai nove mesi di durata. Un parto catodico con doppia ecografia settimanale in diretta.

Gf Vip 7 – il cast completo

Marco Bellavia

Giovanni Ciacci

George Ciupilan

Sofia Giaele De Donà

Alberto De Pisis

Daniele Del Moro

Edoardo Donnamaria

Elenoire Ferruzzi

Antonella Fiordelisi

Gegia

Charlie Gnocchi

Wilma Goich

Ginevra Lamborghini

Sara Manfuso

Carolina Marconi

Nikita Pelizon

Amaurys Pérez

Pamela Prati

Cristina Quaranta

Attilio Romita

Patrizia Rossetti

Luca Salatino

Antonino Spinalbese

© Riproduzione Riservata