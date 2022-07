50 anni di Gabriel Garko, latin lover d’Italia fino al liberatorio coming out

3 min. di lettura

50 anni fa, ovvero il 12 luglio del 1972, nasceva a Torino Dario Gabriel Oliviero, noto a tutti come Gabriel Garko. L’uomo che ha recitato fuori e dentro dal set per decenni, prima di gettare la maschera e iniziare finalmente a respirare, facendo coming out.

Prima Mr. Settimo Torinese nel 1990 e a seguire incoronato Il più bello d’Italia, Garko ha 30 anni di carriera alle spalle. Dai primi fotoromanzi a Scherzi a parte nel 1993, come corpo di ballo. Grazie a Roberto Rocco, nel 1995, diventa attore, prestando il proprio corpo statuario e il proprio volto da favola al piccolo schermo. In pochi anni prende parte a più e più fiction, fino al boom di inizio anni ‘2000 con Il bello delle donne, in cui interpreta Roberto Bobo De Contris. Esplode il mito.

I paparazzi lo inseguono e i tabloid nazionali riempiono pagine e copertine fantasticando sulla sua storia d’amore con Eva Grimaldi, per otto anni al suo fianco e a seguire sposa di Imma Battaglia. Dalle fiction sul set alla fiction quotidiana tra strada e mura di casa. Nel 2001 Ferzan Özpetek intravede in lui qualcosa, tanto da trasformarlo in Ernesto, giovane omosessuale sieropositivo. Ne Le Fate Ignoranzi Gabriel dà il meglio di sè. Dimagrito, emaciato, per la prima volta finalmente credibile in qualità di attore. L’anno dopo Franco Zeffirelli lo vuole nel disastroso Callas Forever, mentre Tinto Brass gli cuce addosso il personaggio del ten. Helmut Schultz in Senso 45, in cui la sua bellezza abbaglia, con tanto di full frontal passato alla storia.

Ma è sul piccolo schermo targato Mediaset che Garko, volto fisso delle opere firmate Teodosio Losito, continua ad alimentare il falso mito di latin lover, di sciupafemmine, di tombeur de femmes che fa tremare le casalinghe da Voghera ad Ostuni. L’onore e il rispetto, Il sangue e la rosa e Il peccato e la vergogna sbancano l’Auditel, mentre i fotoromanzi costruiti sulla sua vita vedono entrare ed uscire Manuela Arcuri e Adua Del Vesco. Proprio la presenza di quest’ultima al Grande Fratello VIP spinge il divo, il 25 settembre 2020, a fare coming out in diretta tv, svelando di aver vissuto una storia d’amore segreta di 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo. Emerge poi una storia d’amore con Gabriele Rossi, oltre a brevi flirt con il 23enne Gaetano Salvi e il 36enne Matia Emme.

Molestato da bambino e minacciato di morte dopo il coming out, Garko ha rivelato di voler diventare padre, ribadendo di essere gay “da sempre” al settimanale Oggi.

“Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo… Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati“.

Un coming out a lungo tardato perché in caso contrario “non avrei più lavorato come attore“, ha precisato Garko, denunciando un ambiente omofobo all’interno dello show business italico, in cui a lungo è stato più vendibile il personaggio del latin lover. “Le relazioni raccontate sui giornali sono state costruite perché è un sistema che lo impone”, ha denunciato Gabriel, nel 2014 protagonista di una fiction interamente dedicata a Rodolfo Valentino, divo anni ’20 come lui ‘costretto’ dal sistema ad indossare abiti che realmente non gli appartenevano.

Nel 2016 co-conduttore del 66º Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Gabriel dovrebbe tornare in tv a settembre grazie alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, che di fatto lo catapulterebbe ancora una volta nelle case di milioni di italiani, in prime time, dopo un lustro d’assenza.

D’altronde i 50 sono i nuovi 40, con Gabriel Garko pronto a recuperare il tempo, la libertà, la sincerità e la felicità a lungo perdute.

