Benedict Cumberbatch e gli attori etero che interpretano personaggi gay

Come scritto nei giorni scorsi, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia c’è un film che vede Benedict Cumberbatch negli abiti di un omofobo represso. The Power Of The Dog di Jane Campion, western ambientato nei primi anni del ‘900. Salutato il Lido, Cumberbatch è volato al Telluride Film Festival, dove ha affrontato lo scottante argomento degli attori dichiaratamente eterosessuali che interpretano personaggi omosessuali. Un dibattito che ad Hollywood prosegue da anni, e che coinvolse l’attore anche in The Imitation Game, quanto interpretò Alan Turing.

“Mi sento molto sensibile alla rappresentazione, alla diversità e all’inclusione“, ha precisato Benedict. “Uno dei punti chiave del lavoro era l’idea che in questo mondo, con questo personaggio specifico, c’era molto di privato, nascosto alla vista. Non è stato fatto senza pensarci”. “Mi sento anche un po’ come se… perché questi sentimenti devono essere resi pubblici? Dobbiamo spiegare tutti i nostri momenti privati ​​nella nostra storia sessuale? Non credo. Mi fido del giudizio di Jane Campion che ci ha scelti per questi ruoli”.

Nel film Kodi Smit-McPhee, 25 anni, interpreta il figlio di Kirsten Dunst, dai lineamento femminili e apparentemente totalmente distante dal mondo del ranch. Tanto dall’andare subito in contrasto con il personaggio interpretato da Cumberbatch, invidioso della sua sicurezza e della sua libertà. “Direi che c’è molto di Peter nella mia persona”, ha detto l’attore. “Certo sono un uomo etero ma sono estremamente in contatto con il mio lato femminile. Sono stato cresciuto da mia madre e mia sorella. Certo, mio ​​padre ha un’enorme influenza maschile sulla mia vita, ma non potrebbe mai davvero portarmi via dal lato femminile che ho intrinsecamente in me stesso. Dovevo solo tirarlo fuori… e lasciarlo essere nel mondo. È stata una cosa davvero sperimentale ma bella da fare.”

Il potere del Cane uscirà in pochi cinema il prossimo 17 novembre, prima di arrivare su Netflix il 1 dicembre.