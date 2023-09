Kobieta Z – Woman Of, a Venezia 2023 una storia di Orgoglio Trans nella Polonia omobitransfobica di Duda

0:00 Ascolta l'articolo

È atteso oggi all’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia Kobieta Z, film polacco diretto da Małgorzata Szumowska e Michał Englert in corsa per il Leone d’Oro e il Queer Lion 2023, vinto dal macedone Domakinstvo za pocetnici (Lavori di casa per principianti).

Sullo sfondo della trasformazione della Polonia nel passaggio dal comunismo al capitalismo, Kobieta z… attraversa quarantacinque anni della vita di Aniela Wesoły, raccontando il suo percorso alla ricerca della libertà come donna trans. La protagonista affronta difficoltà in famiglia e situazioni complicate nell’ambiente dove vive. Quali scelte dovrà fare Aniela per diventare chi è veramente?

“Kobieta z… è un film davvero importante per noi, frutto di tanti anni di lavoro e infiniti incontri con persone transgender, persone di tutte le età che vivono in Polonia da molti anni, e che gentilmente si sono fidate di noi e hanno condiviso le loro storie“, hanno commentato i due registi Małgorzata Szumowska e Michał Englert. “Aniela – che nel suo faticoso percorso verso la libertà ha vissuto come uomo per quasi metà della sua vita in una cittadina di provincia – ci è sembrata un simbolo, una metafora della transizione della Polonia, riflesso di una società che in passato si era unita per far crollare il regime comunista. Quella stessa società oggi favorisce la polarizzazione delle opinioni, ed è riluttante ad accettare convinzioni che in altre parti del mondo sono ormai da tempo diventate norme sociali“.

Kobieta Z uscirà infatti nei cinema polacchi in un momento di fortissima omobitransfobia istituzionale. Lo scorso aprile Polonia, Italia e Ungheria sono state condannate dal parlamento europea per “retorica anti-lgbtia+”. A giugno mezzo milione di persone sono scese in piazza per difendere democrazia e diritti civili.

“Il titolo del film è un esplicito riferimento al nostro maestro, Andrzej Wajda (L’uomo di ferro, L’uomo di marmo)“, hanno aggiunto Małgorzata Szumowska e Michał Englert, che hanno così motivato la necessità di realizzare simile pellicola.

“In un momento in cui lo spazio del cinema viene sempre più occupato dai social media, abbiamo sentito il bisogno di raccontare la straordinaria storia di Aniela, ponendo domande e inserendo gli elementi classici del genere cinematografico cui il film appartiene. In Kobieta z… appaiono varie persone transgender, che recitano in ruoli trans e cis, mentre molti appartenenti alla comunità LGBTQ+ hanno fatto parte del team di produzione. Speriamo che il film aiuti a comprendere cosa significhi essere trans, e accresca il sostegno a leggi che garantiscano una vita sicura. Il film non vuole giudicare nessuna delle posizioni presentate; il suo elemento più significativo è l’umanità che traspare dalla commovente storia dei protagonisti, seguiti con rispetto dalla nostra macchina da presa“.

Kobieta Z, che vede Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Bogumila Bajor e Mateusz Wieclawek protagonisti, sarà presentato oggi pomeriggio in anteprima mondiale in Sala Grande. Piacerà alla giuria guidata dal regista premio Oscar Damien Chazelle? Si dice che abbia profondamente commosso Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra. Nel dubbio, Kobieta Z non ha ancora trovato un distributore italiano.

© Riproduzione Riservata