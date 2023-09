The Summer With Carmen è la grossa grassa commedia gay greca di Venezia 2023

0:00 Ascolta l'articolo

È finalmente sbarcato al Lido To Kalokairi Tis Karmen, ovvero The Summer with Carmen, commedia greca di Zacharias Mavroeidis in gara alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori.

Sceneggiato da Zacharias Mavroeidis e Xenofon Chalatsis, The Summer with Carmen “è una commedia su quanto sia vano conoscere se stessi. Ha una struttura da film nel film che gioca costantemente sull’autocoscienza della narrazione, alla maniera di Charlie Kaufman. Contemporaneamente, è un lavoro che osserva le amicizie tra uomini gay, un tipo di relazione complessa e sfaccettata che raramente assume un ruolo di primo piano nelle narrazioni cinematografiche“, ha sottolineato il regista, autore di un’opera che si preannuncia queer, brillante, divertente e intelligente.

Protagonista è Demosthenes, che si sta godendo una bella giornata sulla spiaggia queer di Atene. Sta aiutando l’amico e aspirante regista Nikitas a elaborare un’idea per il suo primo lungometraggio, ispirato alle vicende di un cane. Due estati fa, Demosthenes si era dovuto fermare ad Atene per stare vicino al padre malato. Una scusa per incontrare Panos, l’ex che aveva preso con sé, appunto, una cagnolina di nome Karmen. Una decisione di cui presto si era pentito. Esattamente come Demosthenes che sembrava provare rammarico per aver rotto con Panos. Forse, però, le cose erano andate diversamente. Impegnati a trasformare gli eventi reali in un «viaggio dell’eroe», i due amici iniziano a mettere in discussione la regola principale della teoria della sceneggiatura – ossia, che l’eroe possa cambiare – e, nel frattempo, danno una svolta alla loro duratura amicizia.

Mavroeidis, regista e sceneggiatore del film, ha studiato architettura a Salonicco, teatro a Madrid, sceneggiatura a Cuba e regia ad Atene. Ha partecipato alla Berlinale e a Sarajevo Talents. La sua opera prima, O xenagos, è stata proiettata al Festival di Salonicco e in numerose manifestazioni internazionali LGBTQ+. Nel 2019 è tornato al Festival di Salonicco con il secondo lungometraggio, Apostratos, aggiudicandosi il Premio della giuria giovani e il Premio del pubblico. Attualmente sta partecipando al CinekidScript Lab, per sviluppare il suo primo romanzo, Nine Lives Left, e farne un lungometraggio di animazione destinato a un pubblico più giovane. Lo scorso anno, con la sceneggiatura di To kalokairi tis Karmen, scritta insieme all’amico Xenofondas Chalatsis, ha vinto il primo premio dell’Agora Works in Progress al Festival di Salonicco.

The Summer with Carmen, che ha come protagonisti Yorgos Tsiantoulas, Andreas Labropoulos, Roubini Vasilakopoulou, Lena Giaka e Nikolaos Mihas, sarà presentato oggi al pubblico del Lido, in sala Perla alle ore 16:45, puntando al Queer Lion 2023, che lo vede tra i film in gara.







