Chi condurrà Sanremo 2025? Si autocandidano Gigi D’Alessio, Cattelan, Morgan e Michelle Hunziker

Esattamente un mese fa eravamo nel pieno di Sanremo 2024, con Amadeus alla sua 5a e ultima conduzione consecutiva della kermesse canora. Pressato da più parti, il direttore artistico ha confermato l’intenzione di volersi fermare, lasciando a mamma Rai una bella gatta da pelare. Perché la macchina del Festival di Sanremo è una Ferrari da 60 milioni di euro di introiti pubblicitari. Trovare un nuovo conduttore/direttore sarà impresa ardua, con alcuni papabili che si sono fatti avanti nel corso dell’ultima settimana.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio ha ammesso che lui accetterebbe l’invito a condurre il Festival. “Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei è andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo“.

“Sono pronto. Quando si comincia?“, ha rilanciato Morgan dalle pagine de La Stampa, con tanto di più che probabile placet politico made in Giorgia Meloni, mentre Michelle Hunziker, intervistata da Chi, si è detta pronta ad un suo ritorno all’Ariston dopo aver co-condotto nel 2007 e nel 2018. “Tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe“.

E poi c’è lui, Alessandro Cattelan, volto di Rai2 che l’azienda vorrebbe far definitivamente decollare. Intervistato da Mara Venier nel corso di Domenica In, l’ex conduttore di X Factor non si tirerebbe certamente indietro dinanzi all’ipotesi Sanremo. Anzi.

“È un’istituzione, se ti chiamano non ci devi pensare rispondi presente e vai”. “È una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre mantenuto un profilo diverso e ho un altro tipo di esposizione diversa da quella quotidiana”. Un’ipotesi, quella di Sanremo 2025, che renderebbe felice soprattutto sua nonna: “Da quando vado in onda solo in seconda serata non mi vede mai che va a dormire presto, pensa che sono disoccupato”, ha concluso Cattelan, che a detta di Chi potrebbe co-condurre Sanremo insieme a Mara Venier e ad Alessia Marcuzzi.

Nel dubbio Carlo Conti, che ha già condotto 3 Festival, avrebbe già declinato l’invito eventuale Rai per un suo ritorno, così come Antonella Clerici preferirebbe evitare un suo bis dopo le ultime trionfali edizioni e Fiorello ha chiuso qualsiasi ipotesi di conduzione in solitaria senza l’amico Amadeus al suo fianco. E allora chi chiamare all’Ariston?

