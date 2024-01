The Last of Us 2: Isabela Merced sarà Dina, grande amore di Ellie

2 min. di lettura

Dopo aver ammirato il primo dolcissimo e dolorosissimo bacio nel corso della prima acclamata stagione, nella 2a stagione di The Last of Us la co-protagonista Ellie, ovvero Bella Ramsey, troverà il suo primo amore in Dina. I fan del videogioco attendevano con ansia di scoprire chi avrebbe indossato gli abiti di quest’ultima nella serie HBO, con la 22enne Isabela Merced fortunata prescelta.

Attrice e cantante statunitense di origini peruviane, famosa grazie al ruolo di CJ Martin nella serie televisiva di Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo, Merced è in rampa di lancio, dovendo anche interpretare Hawkgirl per il film Superman: Legacy di James Gunn e la supereroina Marvel Araña in Madame Web di S. J. Clarkson.

Dina ha fatto il suo debutto nel videogioco The Last of Us Part II, diventando personaggio centrale per lo sviluppo di Ellie. Gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckman hanno spiegato come mai abbiano scelto Merced per l’ambitissimo ruolo.

“Dina è socievole, brillante, simpatica e pericolosa allo stesso tempo, ma soprattutto è un personaggio entrato velocemente nel cuore dei giocatori. Avremmo potuto passare anni a cercare un’attrice in grado di far trasparire tutte queste sfumature, ma fortunatamente abbiamo trovato subito Isabela Merced. Non potremmo essere più felici di accoglierla nella nostra famiglia”.

In casting di The Last of Us si è particolarmente arricchito, la scorsa settimana. Oltre ad Isabela sono stati annunciati anche Kaitlyn Dever, che interpreterà la controversa Abby Anderson, e Young Mazino, che sarà Jesse, ex fidanzato di Dina e alleato di Ellie. Le riprese di The Last of Us 2, che per l’Italia è un’esclusiva Sky, inizieranno a metà febbraio. Nell’attesa, in casa HBO starebbero seriamente pensando ad una serie spin-off/prequel tutta dedicata alla storia d’amore tra Bill e Frank.

