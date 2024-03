Chi è Angèle, cantautrice che duetterà con Mahmood in “Sempre/Jamais”, singolo in uscita venerdì

< 1 min. di lettura

Un singolo extra, al momento non presente nell’album Nei letti degli altri. Mahmood ha annunciato l’uscita venerdì di un nuovo brano, Sempre/Jamais, in duetto con l’artista belga Angèle, celebre per la collaborazione con Dua Lipa in Fever. Classe 1995, Angèle Joséphine Aimée Van Laeken ha infranto il primato del connazionale Stromae di permanenza al primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati in Belgio, sbancando con il singolo del 2018 Tout oublier, in collaborazione con il fratello Roméo Elvis.

Proprio nel 2018 l’exlpoit al debutto con Brol, che è diventato il più grande successo commerciale del 2019 sia in Belgio che in Francia, cui ha fatto seguito il secondo album Nonante-cinq nel 2021. Dichiaratamente bisessuale dal 2020, Angèle ha avuto una relazione con la comica francese Marie Papillon e con il ballerino e coreografo Léo Walk. Vista anche al cinema, in Annette di Leos Carax e in Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, Angèle sarà uno dei duetti ‘a sorpresa’ di Mahmood contenuti nell’edizione fisica di Nei letti degli altri, in cui l’artista ha cantato l’amore gay.

“Grazie Angèle per aver scritto questa canzone con me”, ha commentato Alessandro sui social, ad un mese dal boom sanremese di Tuta Gold. Il brano è ancora oggi il 2° più passato in radio dietro Sinceramente di Annalisa, trovandosi al 4° posto delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia. Nei letti degli altri ha tra le altre cose giù conquistato la vetta FIMI dei dischi più venduti. Con Sempre/Jamais Mahmood e Angèle puntano ora a scalare nuovamente le classifiche.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.