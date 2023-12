Lenny Kravitz e la comunità LGBTQIA+: “Mi ha protetto, educato e dato da mangiare”

2 min. di lettura

60 anni il prossimo maggio e non sentirli. Icona del rock internazionale, nonché protagonista di un recente video dove si mostra nudo e in forma smagliante, Lenny Kravitz ha ricordato quanto e come la comunità LGBTQIA+ sia stata fondamentale nel corso della sua carriera. Con l’uscita del suo dodicesimo album in studio, Blue Electric Light, Kravitz ha rivelato come la nostra comunità lo abbia sostenuto in tutti i modi.







“Non solo nella moda e nello stile, perché è semplicemente qualcosa di eccezionale”, ha precisato ad Esquire. “Mi hanno cresciuto. Ero per strada, per mia scelta, ed erano gli anni Ottanta a West Hollywood. Artisti, musicisti, parrucchieri e designer, quelle erano le persone con cui uscivo. Volevo stare con i creativi e la maggior parte delle persone che ho incontrato provenivano da quella comunità”. “Mi hanno protetto. Educato, dato da mangiare”.

Protagonista di Hunger Games, Kravitz era stato criticato all’epoca dei film per come avesse costruito il suo personaggio Cinna sui lineamenti di un suo amico queer, precisando come la sessualità del personaggio non avesse importanza. “Sono stato molto ispirato da questo mio amico con cui sono cresciuto, una persona che è un ballerino e un artista, che è bisessuale”.

Kravitz ha poi riflettuto con Rolling Stone della morte di Little Richard, avvenuta nel 2020, e sulla sua eredità in quanto artista queer.

“Era impavido in un momento in cui c’era molto di cui aver paura. Per essere così audace, così stravagante, così originale, non gli importava cosa sarebbe successo o quali sarebbero stati i risultati. Era semplicemente sulla sua strada. Sapeva chi era. Sapeva cosa era venuto a fare. Penso che fosse fantastico e potente, soprattutto in quel momento”. “Essere un uomo di colore e inventare questa potente forma d’arte che avrebbe influenzato ogni persona in ogni angolo del mondo, e poi avere lo stile che aveva con il suo look, con il suo trucco, con i suoi capelli, con il suo atteggiamento. È stato bellissimo. Non so quante persone a quel tempo avessero il potere di essere così impavide e feroci”.

Lenny Kravitz potrebbe andare agli Oscar 2024 grazie a “Road to Freedom“, potentissimo brano portante di Rustin, film Netflix interamente dedicato all’icona LGBTQIA+ Bayard Rustin, con Colman Domingo protagonista.

“Bayard Rustin, ovvero uno dei più grandi attivisti che il mondo abbia mai conosciuto, è stato quasi cancellato dalla storia perché era un uomo nero apertamente gay“, ha ricordato Lenny, ancora oggi da guiness nei primati per aver vinto 4 Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile consecutivi, con i brani: Fly Away (1999), American Woman (2000), Again (2001), Dig In (2002). Kravitz è stato sposato con l’attrice Lisa Bonet dal 1987 al 1993, dalla quale ha avuto una figlia nel 1988, Zoë Kravitz, a sua volta attrice e cantante.