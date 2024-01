Sanremo 2024, Paola e Chiara ospiti della serata cover?

2 min. di lettura

Conduttrici di Prima Festival, protagoniste di un concerto gratuito in Piazza Colombo in contemporanea con lo svolgimento della terza serata del Festival e, come Gay.it ha appreso da fonti interne, nuovamente sul palco del teatro Ariston per la puntata dedicata alle cover: Paola e Chiara, dopo il successo riscosso nella scorsa edizione della kermesse grazie a Furore, certificato disco di platino, hanno intenzione di lasciare il segno anche su Sanremo 2024.

Non sappiamo ancora con chi dovrebbero duettare le sorelle Iezzi nella quarta serata del Festival, quella riservata alla reinterpretazione, da parte degli artisti in gara, di successi più o meno recenti della musica italiana e internazionale. Pare però piuttosto certa la loro presenza all’Ariston per venerdì 9 febbraio. Il nome di Paola e Chiara va ad aggiungersi dunque a quello di Elodie, Samuele Bersani e Donatella Rettore, che sui social e tra gli addetti ai lavori si rumoreggia possano affiancare rispettivamente Annalisa, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè.

Quel che è assodato è che per le sorelle più famose del pop italiano si prospettano giorni molto intensi. Saranno loro, infatti, a traghettare il pubblico di Rai 1 verso le cinque serate del Festival di Sanremo conducendo a partire già dal 3 febbraio Prima Festival, in onda subito dopo il Tg delle 20. Accanto a loro gli inviati Mattia Stanga e Daniele Cabras. Giovedì 8 febbraio, poi, il duo salirà sul palco di Piazza Colombo, a pochi metri dal teatro Ariston, per uno spettacolo gratuito che intratterrà quanti avranno voglia di vivere il clima festaiolo e concitato che caratterizza la città ligure nei giorni della kermesse. Infine il 9 febbraio Paola e Chiara, attualmente in radio con l’ultimo singolo Solo mai, faranno ritorno al Festival come ospiti della serata cover.







Nel frattempo per i fan c’è la ghiotta occasione di mettere le mani su un pezzo esclusivo della loro discografia. Arriverà infatti il 23 febbraio, ed è già disponibile per il pre order, il doppio vinile in edizione limitata e numerata della versione spagnola di Television. Il terzo disco del duo vide la luce nel 2000 e venne poi pubblicato anche al di fuori dei confini italiani in italiano e in spagnolo. Fu l’album della consacrazione per le artiste milanesi, grazie a hit come Vamos a bailar (Esta vida nueva), Amoremidai, Viva el amor! e Fino alla fine. Per la prima volta in vinile, la release in spagnolo contiene anche un inserto con i primi piani di Paola e Chiara autografati. Di seguito la tracklist dei due LP che usciranno nella colorazione “milky transparent” e “orange transparent”.

LP 1

Lato A

1) Vamos A Bailar (Esta vida nueva)

2) El Amor Que Me Das

3) Años Luz

Lato B

1) Buena Estrella

2) Viky

3) Eres Para Mi

LP 2

Lato A

1) Viva

2) +Fuerte Que Tú (Rapino Brothers Mix)

3) Amor Eléctrico

Lato B

1) Hasta El Final

2) Television

3) Vamos a bailar (Esta vida nueva) (Farolfi rmx radio edit)

4) Television (instrumental) ghost track

