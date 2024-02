Mahmood, il video integrale di Willy Chavarria designer di collezioni non binarie

4 min. di lettura

Mentre Tuta gold scala le classifiche di mezzo mondo, e con un album in uscita il 16 febbraio dal titolo Nei letti degli altri e un mega tour alle porte, e dopo un Sanremo stellare nel quale però la sua canzone non è andata oltre il sesto posto, Mahmood se la deve vedere con gli outing in tv, sia quello di Mediaset, sia quello Rai. Non solo, continuano le insinuazioni da gossip sanremese sul suo rapporto con Marco Mengoni (qui facciamo un po’ di chiarezza).

Nel frattempo da New York, con un importante endorsement del New York Times, lo stilista e attivista Willy Chavarria ha pubblicato Safe from harm un cortometraggio, o per meglio dire un fashion video d’autore, che corre sui confini di genere e mette in scena la disperata attesa di un rito che mescola erotismo, superamento di confini d’ogni sorta, di genere, religione, etnica. Il frame è quello della comunità ispanica newyorchese, ma è necessario non ridurre la vista di questo creativo a una semplice nicchia.

Così Mahmood ha voluto dare la propria prestigiosa presenza al video di un creativo che lavora su collezioni di moda dedicate a persone che vogliano vestirsi con abiti lontani dagli stereotipi di genere, e che dunque si ritrovino nel genere non binario.

Di transizione come stato mentale del proprio stare al mondo avevamo da Sanremo: leggi “Voglio ricucirmi il mondo che mi piace”.

E il video Safe from harm di Chavarria appare come un’altra risposta delle sue, una risposta da parte di Mahmood sul campo a certe accuse di non volersi esporre a parole.

Un piccolo inciso: la poetica di Mahmood parla di relazioni di ogni genere fin dal primo album, nei testi di Mahmood non sono mai esistiti finti amori etorosessuali, Mahmood non ha mai cantato canzoni in cui fingeva di dedicare i propri sentimenti al genere femminile, sarà un caso? Non lo sapremo mai, perché i narratori non espongono manifesti politici dichiarati come didascalie preconfezionate, i narratori raccontano la propria e altrui vita, con le contraddizioni e i chiaroscuri, esponendo corpo e azioni. Chiuso l’inciso polemico.

Ad ogni modo, è interessante l’intervista che Willy Chavarria rilascia al New York Times. Ci siamo permessi di tradurre alcuni passaggi integrali.

Dal New York Times, alcuni passaggi dell’intervista a Willy Chavarria, attivista, creativo, designer e regista del video in cui appare Mahmood

“Orrendo,” disse quel giorno Willy Chavarria, parlando del mondo della moda, dell’arroganza delle celebrità, del capitalismo avanzato, del suo attuale stato d’animo. Era un giovedì mattina in un laboratorio nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn, e il designer stava dando gli ultimi ritocchi alla sua collezione autunno 2024 di abbigliamento maschile che, negli ultimi anni, è stata adottata da diverse persone che non si identificano come uomini.

“È comunque abbigliamento maschile, tesoro,” disse Willy.

Orrende sono le richieste fatte da una pop star di successo prima di accettare di partecipare allo spettacolo di Chavarria venerdì e a un sontuoso party di cena da Jean che seguirà. Orrendi sono i gruppi commerciali dell’industria che distribuiscono premi ai designer di minoranza trattenendo però il finanziamento necessario per costruire un’azienda sostenibile a lungo termine. Orrendo è anche un’élite dell’industria in America che invecchia e che, sempre secondo Chavarria, “sta chiaramente fallendo e barcollando.”

(…)

Il signor Chavarria è uno dei talenti più abbondantemente dotati (e, negli ultimi anni, decorati) nella moda americana; nei suoi spettacoli e nel suo laboratorio ha da tempo sostenuto una diversità tipicamente adottata dalle grandi etichette in modo in gran parte performativo e simbolico; e per la sua ultima collezione di abiti e pantaloni super lucidi e sorprendentemente commerciali l’ispirazione è apparentemente stata “un mix di vibrazioni anni ’80 di Claude Montana, tweed britannici, pantaloni con vita stretta, molti tagli e stili messicani degli anni ’30 e una certa atmosfera prateria.”

(…) a proposito del video ndr

Filmato in 10 giorni in un convento nel quartiere di Ridgewood a Queens, con colori saturi e sontuosi, “Safe From Harm” aprirà lo spettacolo di Chavarria venerdì sera – precedendo ciò che altrimenti sarà una tradizionale presentazione in passerella di 36 look, organizzati dal super stilista Carlos Nazario e indossati da modelli dal vivo.

“La storia generale è che rappresenta amore e protezione ed è per chiunque abbia mai provato il dolore di essere emarginato,” ha detto il signor Chavarria, il cui background da figlio di un padre immigrato messicano e una madre bianca cresciuto tra i campi agricoli della Valle Centrale della California è il fondamento della sua identità e del suo stile. (vi ricorda qualcuno? ndr)

“Siamo in uno stato di discordia e tristezza adesso, con ciò che sta succedendo” nella dannata Ucraina e nella dannata Gaza e nelle dannate elezioni, ha detto il designer, usando un linguaggio più forte. “Lo stiamo tutti vivendo, e non sembrava giusto ignorarlo.”

Nel cortometraggio di 11 minuti senza trama eppure altamente melodrammatico è interpretato da un gruppo di manichini superstar tra cui Paloma Elsesser, Hiandra Martinez, l’attivista per la visibilità transgender Kai-Isaiah Jamal e il cantautore italiano Mahmood.

(…)

“È pericoloso essere parte della macchina, sostenere un marchio e costruire un’azienda che faccia abbastanza soldi per nutrire me stesso e il mio team,” ha detto il signor Chavarria. “C’è un livello di follia, e mi sento come se volessi rinunciare perché perché sto spendendo la mia vita cercando di dimostrare qualcosa a me stesso?”.

