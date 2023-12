Joker: Folie à Deux , ecco Lady Gaga e Joaquin Phoenix nelle nuove immagini ufficiali

2 min. di lettura

Il regalo di Natale di Todd Phillips, Leone d’Oro a Venezia 2019 con Joker.

Il regista di Una notte da leoni ha infatti condiviso sui social le nuove, attesissime immagini ufficiali di Joker: Folie à Deux, sequel che vedrà il premio Oscar Joaquin Phoenix ritrovare gli abiti del protagonista al fianco di Lady Gaga, nel ruolo di Harley Quinn.

Ed è proprio miss. Germanotta, in un intenso primo piano, il volto che ha ammaliato i social tra Natale e Santo Stefano, mentre osserva l’amato Joker, in una seconda foto immortalato all’interno di una cella dell’ospedale psichiatrico. “Auguriamo a tutti buone feste e un meraviglioso anno nuovo”, ha scritto Phillips sui propri canali social, mandandoli in tilt.

Joker: Folie à Deux, che è un musical a tutti gli effetti, è infatti uno dei film più attesi dell’intero 2024. In uscita al cinema il prossimo 4 ottobre 2024 sarà quasi certamente al Lido di Venezia, ma probabilmente fuori concorso dopo il trionfo del 2019. Per Lady Gaga significherà tornare alla Mostra dopo il bagno di folla del 2018 con A Star Is Born, che le portò non poca fortuna visto l’Oscar vinto per la miglior canzone e la nomination come miglior attrice protagonista.

Grazie a Joker: Folie à Deux la popstar punta al bis Academy, grazie ad una prova d’attrice che la vedrà non solo ballare e cantare ma anche abbracciare i tanti, infiniti stati emotivi della sua Harley Quinn, psichiatra dell’Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City, che si innamora di Joker. Nessuno ancora sa quante canzoni inedite saranno presenti all’interno della pellicola, ma è facile immaginare che proprio Gaga, esattamente come capitato con A Star is Born, ne abbia firmate almeno un paio.

Il primo capitolo di Joker, su cui nessuno avrebbe scommesso chissà quale exploit, non solo vinse un clamoroso Leone d’Oro a Venezia ma incassò oltre un miliardo di dollari, con ben 11 nomination agli Oscar. Joker: Folie à Deux riuscirà a fare di meglio?

