Nel nuovo singolo di Ariana Grande c’è un po’ di Madonna?

Sì, e quindi? Non è una domanda retorica, ma ce lo chiede Ariana Grande all’alba del 2024.

A quattro anni da positions, la ponytail più famosa della musica pop sta per tornare a dominare le vostre playlist: Yes, and? è il nuovo singolo, in arrivo su tutte le piattaforme questo venerdì 12 Dicembre. Ce l’aveva già lasciato intuire con qualche scatto dallo studio di registrazione, e una foto di fine anno con scritto: see you in 2024. In quello scatto c’era già anche la cover ufficiale: il volto di Ariana in movimento. Foto che a detta sua, sarà una delle (tante) cover del settimo album in arrivo quest’anno, data a definirsi.

Foto che a moltə non è piaciuta, ma che ha attirato abbastanza l’attenzione da diventare un meme su Twitter: così, eccoci tuttə con una valanga di selfie o fan edit delle altre popstar, scattati come se stessimo cadendo giù dalle scale.

Ma cosa sappiamo di concreto sulla canzone? Yes, and? sarà prodotta da Ariana Grande stessa, accompagnata dal guru della musica pop Max Martin (per fare un esempio: la stessa mente dietro Baby One More Time di Britney, Everybody dei Backstreet Boys, e Blank Space di Taylor Swift) e Ilya.

A detta degli insider non sarà un pezzo alla Into You o One Last Time, ma con le potenzialità di diventare comunque una gigantesca hit: durerà 3 minuti e 35 secondi e ricalcherà – attraverso un eccellente programma Audacy – Vogue di Madonna.

Proprio dieci anni fa la stessa Ariana si era esibita in una cover di Vogue durante il suo Honeymoon Tour. Dalle premesse la nuova canzone sembrerebbe unirsi al filone disco-house degli ultimi anni riportato in vita dal RENAISSANCE di Beyoncé (che a sua volta rilasciò BREAK MY SOUL (QUEENS REMIX) insieme a Madonna, re-interpretando il leggendario bridge della canzone).

Negli ultimi anni anche Grande si è confermata una fedele alleata della comunità LGBTQIA+: dalla linea di trucchi senza binarismo di genere alle raccolte fondi per la comunità trans*.

Ma di cosa parlerà la canzone? Alcunə speculano che la canzone sia una risposta di Ariana a chi l’ha definita una ‘sfasciafamiglie’ dopo la relazione extra-coniugale con l’attore Ethan Slater. Sebbene altre fonti dichiarano che la relazione tra i due fosse già iniziata quando erano entrambi single, Lily Jay, fonte vicina alla moglie di Slater, riporta che la moglie di lui è sempre rimasta all’oscuro. Che ne uscirà fuori: un dito medio al giudizio degli altri? Un inno di empowerment? Niente di tutto questo?

Non ci resta che aspettare venerdì per il primo assaggio, ma preparatevi: ce la ritroveremo ad ogni serata queer da qui al resto dell’anno.

