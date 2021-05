Chiara Rolla: “Costretta a scappare di casa dopo le minacce omofobe di mia madre, aiutatemi” – VIDEO

3 minuti di lettura

“La mia condanna per essere lesbica“. Così Chiara Rolla, 27 anni, ha denunciato su Instagram quanto le sarebbe capitato. Dichiaratamente lesbica, è stata costretta a scappare di casa con pochi spicci in tasca e “quattro vestiti in croce” dinanzi alla furia della mamma, che ha minacciato di uccidere tanto lei quanto la sua compagna.

“Mi sono sentita dire di essere “malata”, “una delusione”, una “vergogna per la famiglia”, addirittura di averla distrutta solo perché amo una persona del mio stesso sesso da oltre 3 anni e tutto ciò viene considerato al pari di una condanna, una perversione e una disgrazia di Dio“, denuncia Chiara. “Mia madre oltre ad essere omofoba ha anche problemi psichiatrici ma rifiuta di farsi aiutare, arrivando in preda ai deliri e a minacciare sia me che la mia ragazza con frasi quali “se la becco l’accoltello”, “la squarto viva” o ancora “io la finisco e poi finisco te”. Sono fuggita da una prigione con la consapevolezza di trovarmi su una strada, di dover ripartire da zero ma con la possibilità di denunciare questa discriminazione tramite la mia esperienza che molt* altr* ragazz* purtroppo sono costretti a vivere poiché ancora non vi è una legge a tutela delle discriminazioni omofobe. Sono terrorizzata e non augurerei nemmeno al mio peggior nemico di vivere una vita condannata e controllata in modo ossessivo e tossico solo per la “colpa” di AMARE“.

Chiara e la sua compagna stanno cercando un lavoro, un aiuto, una sistemazione, “per poter iniziare a vivere e non più a sopravvivere“. Ha così preso forma una raccolta fondi GoFoundMe, per ora arrivata ai 1.512 euro. “Io in quella casa non posso tornare, perché in quella casa sono in pericolo e quella non può definirsi una famiglia, perché una famiglia non fa questo alla propria figlia. Ho 27 anni, sono condannata perché amo, per un amore che non ritengono normale”.

Una storia che ricorda quanto accaduto a Malika, cacciata di casa e minacciata di morte da sua mamma perché lesbica. Il video-denuncia di Chiara ha raggiunto le 20.000 visualizzazioni social in pochi giorni. Su Instagram ha pubblicato i messaggi Whatsapp che ha inviato al padre, che avrebbe provato a difenderla dalla furia della mamma, per poi stare comunque vicino alla moglie. L’uomo avrebbe poi provato a convincere Chiara a tornare a casa, “perché un tetto ce l’hai“. Ma quella casa, ribadisce Chiara, è una prigione.