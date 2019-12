La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek: “Racconto la parte finale di una storia d’amore che si tramuta in altro”

Ad interpretare Annamaria, ovvero la madre dei due bimbi che piombono nelle vite di Accorsi e Leo, è una brava e credibile Jasmine Trinca, che ha letteralmente stregato il regista. “Voglio fare un film solo con Jasmine, spero di trovare una storia dove possa vederla tutti i giorni”, ha confessato Ferzan dinanzi ad una Trinca grata ed emozionata.

Il mio personaggio racconta la fortuna in un senso classico, il caso, quello che arriva improvvisamente. Lei è un elemento di svolta, perché irrompe in una routine sclerotizzata, che sconvolge un equilibrio. Sta a noi cavalcare il caso. Il dolore, in questo caso, si tramuta in amore. Il sentimento ha una visione trasformatrice. Questo film è un movimento di gruppo, un ballo collettivo.

Molto importanti, non a caso, le musiche, che Ozpetek ha qui volutamente abbondanti, quasi onnipresenti. “Purtroppo do retta alle persone che mi dicono che uso troppa musica, in qualche mio film ho provato a trattenermi, mentre in questo me ne sono fregato. La musica la metto quando voglio“. Canzone trainante della pellicola, meravigliosa, Luna Diamante di Ivano Fossati, cantata da Mina, diventata nel tempo grande amica del regista turco.

Io parlerei di Mina 24 ore su 24, è una delle persone più importanti della mia vita, lei ha letto la sceneggiatura, ne abbiamo parlato, è stata lei a consigliarmi Barbara Alberti. Una delle persone più intelligenti e più buone che abbia mai conosciuto, ha un’esperienza di vita. Barbara poi l’ho cambiata, l’ho trasformata in questo film. Volevo che fosse la padrona di una casa alla Hansel e Gretel, perché il suo personaggio è un po’ una strega. Quando doveva dire la sua prima battuta, sulle scale, ero in ansia, ma è stata incredibile, è subito entrata nella parte. Con il cinema anche la persona più buona della Terra può diventare cattiva.

Presente in conferenza anche Gianni Romoli, storico co-sceneggiatore dei film di Ferzan, che ha così ricordato la genesi de La Dea Fortuna: “Quando scriviamo il copione, soprattutto le prime stesure, l’emozione è uno degli elementi guida. Non è un’emozione calcolata, non c’è una ricetta. Quando una storia ci piace e ci convince, io e Ferzan ci abbandoniamo alla storia. Poi subentra il confronto con gli attori, perché per quanto uno possa scrivere bene, il testo scritto è sempre inevitabilmente scritto. Solo con il confronto del testo con l’attore, quel testo diventa un vissuto, la sceneggiatura è un organismo mobile che si evolve. È fondamentale avere uno script di ferro, definitivo, perché solo quello permette a regista e attori di improvvisare, di cambiare le regole del gioco, perché consapevoli di essere protetti dalle pagine della sceneggiatura“.