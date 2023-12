Ti Porto Con Me, arriva su Netflix l’acclamato film queer messicano

2 min. di lettura

È in arrivo il 18 dicembre su Netflix I Carry You with Me – Ti Porto con Me di Heidi Ewing, film messicano presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2020.

Un’epica storia d’amore che attraversa i decenni, nata da un incontro casuale tra due uomini nella provincia del Messico.

Ivàn (Armando Espitia), un aspirante chef e giovane padre, incontra Gerardo (Christian Vazquez) in un bar gay clandestino della provincia messicana, e i due si innamorano perdutamente. Quando la famiglia di Ivàn scopre la loro relazione segreta, lui fa la scelta rischiosa di attraversare il confine per cercare fortuna negli Stati Uniti, promettendo sia a suo figlio piccolo che alla sua anima gemella Gerardo che tornerà. Trovatosi da solo a New York ad affrondare le spaventose sfide di un immigrato arrivato negli USA, la decisione di Ivàn gli costerà più di quanto avesse immaginato.

Heidi Ewing, premio Oscar nel 2006 per il miglior documentario Jesus Camp, ha esordito in un film narrativo con Ti Porto con Me, vincendo il Next Innovator Award e l’Audience Award al Sundance, oltre a strappare due candidature agli Independent Spirit Award e una ai Glaad Media Award. I Carry You with Me è ispirato ad una storia vera.