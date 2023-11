Our Son, primo trailer per il film con Luke Evans e Billy Porter coppia gay divorziata in guerra per il figlio

0:00 Ascolta l'articolo

Presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival, Our Son di Bill Oliver uscirà il prossimo 8 dicembre nei cinema d’America. Ad oggi non si ha notizia se e quando la pellicola arriverà anche nelle sale d’Italia. Protagonisti Luke Evans e Billy Porter, qui negli abiti di Nicky, editore dedito al proprio lavoro che vive con suo marito Gabriel, ex attore che da tempo si dedica esclusivamente alla casa e al loro figlio di otto anni, Owen. Gabriel ama Owen più di ogni altra cosa. Nicky ama Gabriel più di ogni altra cosa.

Nonostante le apparenze, Gabriel è insoddisfatto del loro matrimonio e chiede il divorzio, portando i due papà ad una battaglia per la custodia che costringe entrambi ad affrontare la mutevole realtà del loro amore reciproco e dello straordinario affetto che provano per loro figlio.

Our Son è già stato definito il “Kramer contro Kramer gay”. La critica statunitense l’ha promosso, con un 85% di recensioni positive su RottenTomatoes. Taxi Drivers l’ha definito “un inno all’amore”. Deadline ha parlato di una “commovente e turbolenta storia matriminiale gay piena di cuore e umorismo”. Screen Rant ha scritto di un “devastante dramma sul divorzio, con Luke Evans e Billy Porter che offrono performance straordinarie”.

Bill Oliver è alla sua seconda regia, 5 anni dopo Jonathan con Ansel Elgort. Per Evans, incredibile ma vero, quello di Our Son è stato il primo ruolo gay cinematografico della sua carriera.

“Sai è una cosa strana per me perché ero pronto a fare questo passo da molto tempo. Ho sempre cercato ruoli gay, ma non ho mai trovato quello giusto, la storia giusta, almeno fino ad ora”, ha confessato l’attore. “Sebbene nel corso degli anni abbia letto un sacco di storie e sceneggiature gay, non avevo mai trovato quella che volevo interpretare. Questa, tuttavia, era una storia che non avevo mai visto prima ed è chiaramente qualcosa che stiamo tutti affrontando nelle nostre vite”. “La possibilità di divorziare è giusta per una coppia gay tanto quanto il matrimonio, e non avevo mai visto una storia del genere. So solo che ogni volta che leggevo la sceneggiatura mi mettevo a piangere”. “Così ho pensato: ‘Forse è il momento giusto e questo è il ruolo giusto per me’.”

Luke, felicemente fidanzato con Fran Thomas, tornerà ad interpretare un personaggio queer in The Way, miniserie BBC, al fianco di Callum Scott Howells.

© Riproduzione Riservata