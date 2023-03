Click Boys, il trailer della docuserie sui creator LGBTQIA di OnlyFans

0:00 Ascolta l'articolo

Click Boys è una docuserie in 5 puntate che andrà in onda su WOW Presents Plus a partire da lunedì 27 febbraio. Al centro del racconto alcuni celebri creator LGBTQI+ di OnlyFans, chiacchierati, amati, pagati, criticati, invidiati.

Cinque i protagonisti, chiamati a condividere le proprie battaglie nella vita reale, il successo raggiunto con OnlyFans, piattaforma online grazie alla quale riescono a vivere più che dignitosamente, guadagnando migliaia di sterline/dollari/euro al mese.

“Nessuno di noi sarebbe qui se non fosse per il sesso“, confessa candidamente Matthew Camp, ex modello poi esploso su OnlyFans, da molti abbracciato in piena pandemia, quando la piattaforma è cresciuta enormemente, facendosi conoscere in tutto il mondo. Ma è chiaro che non si possa vivere in eterno grazie ad OnlyFans, perché il corpo prima o poi presenterà il conto dell’età avanza, con annesse paure che ne derivano. “Sembra sempre che tutto possa essere strappato via da un momento all’altro, è spaventoso. I miei addominali non mi danno l’assistenza sanitaria!“, confessa candidamente Ty Mitchell.

Noah Way, creator trans, ha rivelato come non si sia mai considerato “particolarmente attraente, sono rimasto sorpreso quando le altre persone hanno iniziato a vedermi in quel modo“. Brock Banks ha aggiunto. “Solo perché lo facciamo per lavoro non significa che siamo diversi da come eravamo prima“.

Camp, infine, ha rimarcato la necessità e l’importanza del saper andare oltre le critiche. “Ti rendi conto che ti giudicano, ma chi se ne frega? Credo che sia una delle cose più potenti che abbia mai fatto. Non si può sottolineare abbastanza quanto sia potente questo strumento”.

