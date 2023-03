Contemporary Queer: individualità e amore libero nella playlist di Gay.it

Ehi amicə di Gay.it, siete prontə per una playlist che rappresenta l’attuale scena musicale queer? Abbiamo selezionato per voi le canzoni più esclusive e irriverenti che celebrano l’individualità e l’amore libero nella cultura queer contemporanea: Contemporary Queer.

Dalle ballate romantiche di Kehlani ai pezzi più selvaggi di Janelle Monáe, passando per i tormentoni dance di Lil Nas X e Doja Cat, questa playlist è una celebrazione della diversità e dell’individualità. È la colonna sonora perfetta per la prossima festa o per una serata che necessita di una scossa di energia.

Quindi alzate il volume, e lasciatevi trasportare dalle stelle della musica che hanno ridefinito i confini dell’arte e dell’espressione. Non vediamo l’ora di sentire i vostri feedback su questa playlist!

Secondo voi c’è qualcosa che non va in questa playlist? Scriveteci a redazione@gay.it o sui nostri canali social Instagram, Twitter e Facebook.

Contemporary Queer

Boyfriend, Dove Cameron

Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X

Future Starts Now, Kim Petras

Him, Sam Smith

Hentai, Rosalia

Cherry, Lana Del Rey

Cattitude, Miley Cyrus ft. RuPaul

Strangers, Halsey ft. Lauren Jauregui

You Need To Calm Down, Taylor Swift

Rain on Me, Lady Gaga ft. Ariana Grande

As It Was, Harry Styles

Everybody’s Gay, Lizzo

Make Me Feel, Janelle Monae

Honey, Kehlani

Go To Town, Dojo Cat

Sex Shop, King Princess

Grapefruit, Tove Lo

River, Miley Cyrus

Bloom, Troye Sivan

Slip Away, Perfume Genius

Nonbinary, Arca

A&W, Lana Del Rey

Good Ones, Charli XCX

Welcome To My Island, Caroline Polachek

Dancing On My Own, Robyn

LGBT, CupcakKe