Cosa significa 2SLGBTQIA+ e perché c’è 2SL

0:00 Ascolta l'articolo

La sigla LGBTQIA+ non smette di crescere ed evolversi insieme a noi. Per quanto alcune persone ancora fanno fatica a ricordarsela (è vero, sono molte lettere), la comunità è fatta di soggettività stratificate, spesso non di compressione immediata per chiunque, ma tutte valide tra loro.

Di recente, in Canada la sigla è stata modificata da LGBTQIA+ a 2SLBTQIA+.

Ma cosa significa? 2s si riferisce letteralmente a ‘2 spirits’ (2 spiriti), ed è un termine proposto e approvato durante il terzo incontro annuale della Native American Gay and Lesbian Gathering a Winnipeg, in Manitoba nel 1990.

2s è un termine utilizzato all’interno della cultura indigena, in particolare tra le comunità native dell’Isola di Turtle, per riferirsi a persone che portano dentro il proprio corpo uno spirito maschile e uno spirito femminile.

Come sottolinea The Two Spirit Society of Denver, non è un termine ‘poetico’ per le comunità native di esprimere le proprie identità, ma una tradizione sacra che sebbene divulgata negli anni Novanta, porta con sé decadi di storia.

Prima dell’invasione coloniale, le tribù indigene avevano fino a 12 generi diversi, e il ruolo dei ‘due spiriti’ variava a seconda della comunità: uomini e donne vivevano in due campi separati, ma i ‘due spiriti’ potevano muoversi attraverso questi due mondi come guaritori, organizzatori d’incontri, o combattenti.

È un termine che ‘decolonizza’ gli spazi queer delle comunità native, mettendole all’inizio della sigla e incoraggiando una nuova conversazione, che tenga conto come ogni comunità marginalizzata abbia una storia a sé, fatta di privilegi e differenze che si intersecano tra loro e meritano tutte lo stesso spazio.

Harlan Pruden, editor e organizzatore del Two Spirit Journal, è un termine delle comunità indigene (se domani decidete che siete una persona ‘con due spiriti’ sarebbe appropriazione culturale) e non ha niente a che vedere con l’orientamento sessuale o il non binarismo: “Non abbiamo termini come ‘identità’, o ‘genere’, ‘ruoli di genere’, oppure ‘identità di genere’. Abbiamo solo dei distinti ruoli all’interno della nostra società” spiega Pruden a Oprah Daily “Anche se alcune persone indigene potrebbero allo stesso identificarsi come non binarie, i ruoli dei ‘due spiriti’ e quello che hanno vissuto è antecedente e separato da come la non conformità di genere e la sessualità si definiscono oggi in una società non indigena”.

Riguarda la comunità indigena, ma non significa che ogni persona indigena e LGBTQIA+ si identifichi come tale. Come spiega sempre Pruden, avere cura e rispetto – come in ogni altra interazione quotidiana, soprattutto tra gruppi marginalizzati – è sempre importante.

Se avete dubbi o curiosità di ogni tipo sulla sigla LGBTQIA+ potete saperne di più qui.

© Riproduzione Riservata