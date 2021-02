Crudelia, Emma Stone punk e cattiva nel primo trailer italiano del live-action – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Esattamente 25 anni fa la grandiosa Glenn Close diventava icona queer grazie a La carica dei 101, live-action Disney dai più mai dimenticato grazie unicamente alla sublime interpretazione della diva, negli abiti della diabolica Crudelia De Mon. Archiviato il sequel del 2000, La carica dei 102, la Disney ha ideato un nuovo live-action interamente dedicato al celebre villain, costruendo un prequel ambientato nella Londra punk degli anni ’70.

Nei panni di Crudelia troviamo questa volta Emma Stone, coppa Volpi e premio Oscar in La La Land, affiancata da Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry ed Emily Beecham, con Craig Gillespie, regista di I, Tonya, dietro la macchina da presa. Emma Thompson interpreta la Baronessa, direttrice di una prestigiosa casa di moda che strappa Crudelia dall’oscurità come stilista emergente.

Atteso a maggio, tra sale cinematografiche e più che probabile sbarco su Disney Plus, Crudelia si è concesso oggi un primissimo convincente trailer, con una Stone un po’ punk e malvagia, un’apparente pazza alla Harley Quinn che incrocia il Joker di Todd Phillips, per quanto immaginarsi qualcosa di tanto sovversivo dalla Disney è pura fantascienza. Basti ricordare quanto avvenuto con Maleficent, altro iconico villain animato tramutato in dolce ‘tata’ al cospetto di Angelina Jolie.

Nel dubbio, il mondo drag, che negli anni ’90 elesse Glenn Close a propria icona, ringrazia sentitamente, perché l’immagine di Crudelia De Mon, esattamente 60 anni fa apparsa per la prima volta in sala grazie al classico animato Disney, è tornata tra noi. Più viva che mai.