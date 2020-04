Amado Mio di Pier Paolo Pasolini, la recensione

L’omosessualità non è certo vista in chiave progressista: Paolo si sente ‘ammalato’, come del resto una vasta malattia è concepita la guerra, e la sua sofferenza amorosa è dovuta alla visione di un impossibile amore a senso unico che non può essere in alcun modo corrisposto.

Il testo risulta ricavato da più stesure dattiloscritte il cui conflitto di fondo è rappresentato dal dubbio di tenere la prima o la terza persona, e quindi di farne o meno una dichiarata autobiografia. Sarà la curatrice Concetta D’Angeli a rimaneggiare il testo e svolgere in prima persona quelle parti che erano originariamente erano scritte in terza.

Il secondo romanzo breve, Amado Mio, ambientato nei primi anni dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, dà il titolo al dittico ed è scritto in terza persona. Qui l’argomento omosessuale è più leggero e distanziato: Desiderio è il protagonista, ed è molto frivolo e provocatore, quello che si direbbe oggi una ‘checca’. Realizza vere e proprie performance teatrali in nottate all’aperto, nei balli ma anche nelle lunghe giornate assolate. Pretende baci da tutti i ragazzi del gruppo e in particolare da uno di loro, un ragazzotto contadino soprannominato Iasis, che lo fa ingelosire. Tra i giochi sulle rive del Tagliamento e le sagre di paese si dipana la crescita interiore di Desiderio. Il titolo Amado Mio è riferito al film Gilda in cui Rita Hayworth interpreta questa canzone che la compagnia di amici di Desiderio va a vedere al cinema in quell’estate del dopoguerra. “Siamo più in un musichall che in un idillio alessandrino” ha scritto Attilio Bertolucci nella prefazione di Amado Mio.