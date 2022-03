100 anni di Pier Paolo Pasolini, 13 suoi film tornano nei cinema d’Italia

100 anni fa, il 5 marzo del 2022, nasceva a Bologna in via Borgonuovo Pier Paolo Pasolini. Per il centenario della sua nascita la Cineteca di Bologna ha organizzato una mostra, un convegno, due pubblicazioni e una retrospettiva integrale, con la distribuzione in tutta Italia di 13 film di Pasolini in versione restaurata, nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato al cinema.

Dal 1° marzo al 16 ottobre 2022, prende vita proprio oggi la mostra Folgorazioni figurative, a Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo, seguendo la traccia che la città ha lasciato nella formazione di una delle anime più profetiche del nostro Novecento, dalla nascita agli anni del liceo e dell’università, con un maestro come Roberto Longhi che plasmò lo sguardo di Pasolini e lo instradò verso una passione, quella per l’arte figurativa, che lo accompagnerà lungo tutto il suo poliedrico percorso creativo. Una vera e propria folgorazione. Un percorso per scoprire come le grandi opere della storia dell’arte si siano innestate nel lavoro cinematografico di Pasolini, in un dialogo senza fine.

Ma non è finita qui. Anzi. Cineteca di Bologna e CSC – Cineteca Nazionale portano in sala dal 1° marzo 13 film di Pasolini, dall’esordio nel 1961 con Accattone all’ultimo controverso Salò o le 120 giornate di Sodoma, uscito postumo nel 1975, passando per Mamma Roma (1962), La ricotta (1963, episodio dal film collettivo Ro.Go.Pa.G.), Il Vangelo secondo Matteo (1964), Comizi d’amore (1964), Uccellacci e uccellini (1967), Edipo Re (1967), Porcile (1969), Appunti per un’Orestiade africana (1970), Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una notte (1974).

“La forza di trovare, fin dalla prima inquadratura della sua opera prima, una propria lingua cinematografica, la sperimentazione come metodo di lavoro continuo, la necessità di rimettersi costantemente in discussione”. Così racconta il cinema di Pasolini il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. “Accattone sembra distare quattro decenni da Salò; in mezzo ci sono le borgate romane, la riscrittura del documentario, il Vangelo, Uccellacci, i film sulla borghesia, la reinvenzione della classicità, la Trilogia della vita… la scoperta di Citti e di Davoli, e poi Totò, Magnani e Mangano, a cui offre ruoli unici e inediti, un nuovo modo di usare la musica, luoghi che il cinema non aveva mai saputo guardare, da Matera alla Cappadocia, da Sana’a ai resti della classicità, un cinema di poesia che è anche, sempre, un cinema politico, civile, che affronta i grandi nodi della modernità. Un cineasta condannato, insultato, imbrattato dal primo all’ultimo film, oggi unanimemente riconosciuto come l’artista che ha capito, con decenni d’anticipo, il genocidio culturale che si stava realizzando davanti al silenzio di tutti”.

“Il centenario di una figura così centrale per la cultura italiana non poteva che meritare un impegno condiviso”, afferma Marta Donzelli, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. “Per questo sono davvero lieta della collaborazione tra CSC – Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna per riportare in sala, insieme, il cinema di Pier Paolo Pasolini. Un’iniziativa che parte dai restauri – ultimo, in ordine di tempo, quello di Mamma Roma realizzato dalla Cineteca Nazionale e presentato poche settimane fa al Festival di Berlino – compiuti in questi anni per sanare le ingiurie del tempo (e in molti casi della censura), riportando le opere allo splendore originale. Oggi quei film tornano sul grande schermo, pronti a essere visti, amati e discussi da una nuova generazione di spettatori”.

A seguire tutte le sale d’Italia che nei prossimi giorni proietteranno i capolavori di PPP, regione per regione, con tutti i film da recuperare.

100 anni di Pier Paolo Pasolini

© Riproduzione Riservata