Quando papà fa coming out in famiglia: la storia di Rachel

Capita a volte che sia un papà o una mamma a dire “sono gay” o “sono lesbica” ai propri figli. E’ un comunque un passo importante, complesso e delicato, che cambierà la vita di ogni membro della famiglia. Infatti, anche per un figlio può non essere facile accettare subito che un proprio genitore sia omosessuale. Quel che è certo, è che un genitore può fare molto per cresce un figlio educato, aperto mentalmente e che non discriminerà nessuno per via del colore della pelle, la religione o orientamento sessuale.

Quello raccontato dalla Rachel Diamond Hunter è la dimostrazione di come il padre ha fatto coming out, quando lei aveva 5 anni. Ha scritto una lunga lettera raccontando i passi successivi all’uscita del papà, pubblicata su The Guardian. Ma non si tratta semplicemente di un tenero racconto di un coming out finito bene, ma fa riflettere che anche l’educazione che Rachel ha ricevuto dal padre l’hanno aiutata a crescere rispettando gli altri.

Coming out in famiglia. Quanto è cambiata la vita di Rachel e di papà? Zero

Rachel aveva 5 anni. Era un giorno come tanti altri, e tornando a casa aveva trovato il padre sulle scale. La stava aspettando. Come poche semplici parole, gli aveva detto di essere gay. Una bambina di 5 ani non ha ancora bene concepito cosa questo significhi. Ma non importava. Era felice, perché aveva un papà gay. Aveva fatto coming out con naturalezza. E lei, con quella stessa naturalezza, lo aveva accettato.