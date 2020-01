Ragazzi da app: le tipologie di utenti con cui avrai interagito almeno una volta nella vita

Nelle app gay ci sono diverse tipologie di utenti che puoi trovare. Ci sono quelli più diretti, che mettono in chiaro fin da subito quel che cercano. Ci sono i discreti, che vogliono divertirsi ma senza che si sappia in giro. In tutti sono una decina; ecco le categorie di ragazzi da app più comuni che puoi trovare nelle più celebri chat gay come Grindr!

Ragazzi da app: gli incontri ravvicinati del terzo tipo nelle chat gay

Il discreto: è quello che ti invia la foto del viso solo alla decima richiesta da parte tua, che ripete ogni 5 minuti la sua discrezione (e che cerca altrettanto) e che naturalmente non ospita. Il lato positivo è che se vuoi solo divertimento, è il ragazzo che stai cercando: sarai sicuro che non si affezionerà troppo. Questa sua discrezione potrebbe essere data dal fatto che non è dichiarato, che ha una moglie, una fidanzata o un fidanzato che lo aspetta a casa. Ma attenzione! Il discreto certe volte ha talmente paura di essere scoperto che potrebbe annullare all’improvviso l’appuntamento.

è quello che ti invia la foto del viso solo alla decima richiesta da parte tua, che ripete ogni 5 minuti la sua discrezione (e che cerca altrettanto) e che naturalmente non ospita. Il lato positivo è che se vuoi solo divertimento, è il ragazzo che stai cercando: sarai sicuro che non si affezionerà troppo. Questa sua discrezione potrebbe essere data dal fatto che non è dichiarato, che ha una moglie, una fidanzata o un fidanzato che lo aspetta a casa. Ma attenzione! Il discreto certe volte ha talmente paura di essere scoperto che potrebbe annullare all’improvviso l’appuntamento. Il maniacale egocentrico: se non sei un chiacchierone, è il tipo giusto per te. Non gli interessa tanto chi tu sia, cosa fai nella vita o da dove vieni. Gli basta avere qualcuno che lo ascolti mentre parla. Ti racconterà ogni minuto della sua vita, ogni aneddoto, ogni esperienza. E’ convinto di essere al centro dell’universo, e di conseguenza gli piacerà anche essere adulato e desiderato.

se non sei un chiacchierone, è il tipo giusto per te. Non gli interessa tanto chi tu sia, cosa fai nella vita o da dove vieni. Gli basta avere qualcuno che lo ascolti mentre parla. Ti racconterà ogni minuto della sua vita, ogni aneddoto, ogni esperienza. E’ convinto di essere al centro dell’universo, e di conseguenza gli piacerà anche essere adulato e desiderato. Il diretto: il ragazzi da app che sa quel che vuole. Cerchi divertimento? Bene! Non convenevoli, ma azione! Non perde tempo nel capire se c’è intesa e per questo è il tipo perfetto se ti vuoi sfogare. Dal tempo dell’amplesso potrai capire se la sua determinazione è causata da un lungo “digiuno”.

il ragazzi da app che sa quel che vuole. Cerchi divertimento? Bene! Non convenevoli, ma azione! Non perde tempo nel capire se c’è intesa e per questo è il tipo perfetto se ti vuoi sfogare. Dal tempo dell’amplesso potrai capire se la sua determinazione è causata da un lungo “digiuno”. In cerca di amicizie: è il ragazzo che cerca solo amici, perché stanco del sesso da botta e via e dell’amore. Quello insomma che non cerca nulla, se non una birra in compagnia. Ma poi, ecco i paletti: solo ragazzi giovani, carini, con un bel fisico. Oppure ti invia le foto a torso nudo o direttamente senza vestiti. Cose da amici!

è il ragazzo che cerca solo amici, perché stanco del sesso da botta e via e dell’amore. Quello insomma che non cerca nulla, se non una birra in compagnia. Ma poi, ecco i paletti: solo ragazzi giovani, carini, con un bel fisico. Oppure ti invia le foto a torso nudo o direttamente senza vestiti. Cose da amici! In relazione aperta: è il tipo che ha già un ragazzo, ma una relazione non monogama. Anche questa tipologia di utente è perfetta se non vuoi avere legami sentimentali. Magari ci scappa anche qualcosa in tre, se sei il tipo!

è il tipo che ha già un ragazzo, ma una relazione non monogama. Anche questa tipologia di utente è perfetta se non vuoi avere legami sentimentali. Magari ci scappa anche qualcosa in tre, se sei il tipo! Il maturo: Solitamente, la sua foto è un paesaggio, e quelle che lo ritraggono potrebbero essere state scattate negli anni ’80, con occhiali da sole e volutamente sfocate. Se nel tuo profilo ci sono dei limiti di età, non gli interessa, perché il maturo è sempre “un tipo giovanile” (a suo dire) che mentalmente ha solo 29 anni. Tra i ragazzi da app, di solito sono anche quelli più insistenti.

Solitamente, la sua foto è un paesaggio, e quelle che lo ritraggono potrebbero essere state scattate negli anni ’80, con occhiali da sole e volutamente sfocate. Se nel tuo profilo ci sono dei limiti di età, non gli interessa, perché il maturo è sempre “un tipo giovanile” (a suo dire) che mentalmente ha solo 29 anni. Tra i ragazzi da app, di solito sono anche quelli più insistenti. Il fake: un mago di Photoshop. Le sue foto sono sempre curate nei minimi dettagli, non c’è un brufolo, una ruga, la sua pelle sembra levigata. All’incontro, però, sembra un relitto. O per non sbagliare, prende direttamente le foto da internet.

un mago di Photoshop. Le sue foto sono sempre curate nei minimi dettagli, non c’è un brufolo, una ruga, la sua pelle sembra levigata. All’incontro, però, sembra un relitto. O per non sbagliare, prende direttamente le foto da internet. Il prezioso: è carino, ed è conscio del suo fascino. Per questo, si permette di tirarsela, indicando nel profilo le caratteristiche che un ragazzo deve possedere per sperare in una risposta. Non rientri nella lista indicata? Sarai fortunato se ti risponde con un “non sei il mio tipo”. Ma solitamente ti ignora direttamente.

è carino, ed è conscio del suo fascino. Per questo, si permette di tirarsela, indicando nel profilo le caratteristiche che un ragazzo deve possedere per sperare in una risposta. Non rientri nella lista indicata? Sarai fortunato se ti risponde con un “non sei il mio tipo”. Ma solitamente ti ignora direttamente. Alla ricerca dell’amore: questo ragazzi da chat gay ha un solo obiettivo: trovare l’uomo della sua vita. Non cerca altro e quando un ragazzo lo contatta, lui conferma la sua volontà nel trovare un futuro marito, talvolta terrorizzando l’avventore. Fatto che lo fa tornare a casa quasi sempre a mani vuote.

questo ragazzi da chat gay ha un solo obiettivo: trovare l’uomo della sua vita. Non cerca altro e quando un ragazzo lo contatta, lui conferma la sua volontà nel trovare un futuro marito, talvolta terrorizzando l’avventore. Fatto che lo fa tornare a casa quasi sempre a mani vuote. Il narcisista: passerai tutto il tempo a capire se è più interessato a te o a sé stesso. E’ l’amante della palestra, del suo corpo, passa ore davanti allo specchio a guardare bicipiti, tricipiti e quadricipiti. Se ti piace il genere “muscle”, hai trovato la persona giusta, ma non sperare in altro almeno nei primi appuntamenti (se mai ce ne saranno altri).

passerai tutto il tempo a capire se è più interessato a te o a sé stesso. E’ l’amante della palestra, del suo corpo, passa ore davanti allo specchio a guardare bicipiti, tricipiti e quadricipiti. Se ti piace il genere “muscle”, hai trovato la persona giusta, ma non sperare in altro almeno nei primi appuntamenti (se mai ce ne saranno altri). Quello “giusto”: lo vedi, gli scrivi, organizzi un incontro. E a fine serata dici “finalmente l’ho trovato“. Quello che aspettavi da una vita, l’uomo perfetto, quello con cui vuoi fidanzarti, vivere assieme, sposarti, avere dei bambini. Nelle chat gay sono i più rari, ma non bisogna mai smettere di crederci!

Quali e quanti hai trovato tra questi? E tu, quale ragazzi da chat sei?