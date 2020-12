Destroy Dick December: la challenge impossibile (e da non fare) di dicembre

Ottobre era stato il mese del Locktober (l’uso della cage per quasi l’intero mese), novembre quello del No Nut November (la sfida prevedeva di non masturbarsi per tutto il mese). E il primo dicembre è iniziato il Destroy Dick December.

Basta una bassa conoscenza dell’inglese per capire cosa letteralmente significhi la sfida di dicembre. Ma per essere chiari, l’ultimo mese dell’anno è dedicato alla “distruzione” del pene. Il BDSM o particolari forme di masochismo non c’entrano, poiché il Destroy Dick December prevede di masturbarsi tante volte in base al numero del giorno. Un esempio pratico: oggi, 3 dicembre, ci si dovrà masturbare 3 volte. Il 15 dicembre, chi parteciperà dovrà arrivare all’orgasmo 15 volte. Il 31 dicembre, chi ce la farà, dovrà spalmare nell’arco dell’ultimo giorno dell’anno ben 31 momenti di relax.

Mentre il No Nut November prevedeva l’astinenza sia da soli che in compagnia, il DDD prevede l’esatto opposto, ma con l’aiuto del/la proprio/a compagno/a o in autonomia.

Il calo di visite delle piattaforme porno

Durante la challenge di novembre, alcune piattaforma dedicate alla pornografia online avevano segnalato un drastico calo delle visite, causato proprio da assidui frequentatori che per tutto il mese hanno cercato di resistere a ogni tentazione.