Giucas Casella conferma di aver avuto esperienze sessuali con uomini: “Succede a molti, ma io lo dico”

Ne aveva già discusso al Grande Fratello Vip, parlando di fluidità sessuale in diretta, e ora l’ha ribadito. Giucas Casella ha confermato di aver avuto esperienze sessuali con altri uomini, senza però mai innamorarsene. Intervistato da Giovanna Cavalli per Il Corriere della Sera, l’illusionista è stato estremamente chiaro.

“Da ragazzino ho avuto esperienze sessuali con uomini, è successo un paio di volte, la prima quando ero in collegio dai preti, ma a quella età è normale. Tra maschi ci mettevamo lì tutti insieme e… ognuno faceva per sé”.

Casella ha poi specificato di essere andato oltre: “Sessualmente è successo, però non mi sono mai innamorato. Attiro anche gli uomini, per me è un complimento. In gioventù, hai voglia tu, mi correvano tutti dietro. Ogni tanto l’interesse era reciproco. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico”.

Stoccata di non poco conto da parte di Giucas, che ha così alluso ai tanti personaggi famosi nostrani che tacciono omosessualità e/o bisessualità. Casella, che colleziona Barbie (“Sono la passione del mio assistente Giuseppe, che sta con me da una vita, me l’ha passata. Ne avrò quasi mille, le tengo in cassaforte perché non devono prendere luce“), fa coppia da oltre 40 anni con l’ex annunciatrice tv e attrice e doppiatrice Valeria Perilli. Nel pieno di questa relazione Giucas ha avuto il suo unico figoio, James, con la ballerina inglese Carol Torr.

“Una volta io e Carol abbiamo fatto l’amore ed è rimasta incinta. Io non ne volevo sapere di un figlio. Mi richiamò quando è nato James. “Non posso tenerlo, voglio darlo in adozione”. Chiesi consiglio a Baudo. “Prendilo con te, sennò un giorno te ne pentirai”. Gli ho dato retta, aveva ragione”, ha ricordato Giucas, per poi aggiungere: “Quando l’ho visto, James era piccolo, bruttissimo. Andai in Comune a riconoscerlo. Lo portai tre mesi in Sicilia da mia sorella, poi tornai a Roma. Mi aiutò zia Francesca che abitava a casa mia. E se partivo c’era la tata. Veniva con me anche a Domenica In , io e Mara lo nascondevamo nel bagagliaio perché non poteva entrare alla Rai. Anche lei mi ha aiutato a crescerlo, ed è venuto su bene. Al liceo era un asino vero, l’ultimo della classe. Invece il test per entrare a Medicina lo ha passato subito, oggi è viceprimario ed è la mia più grande magia”.

Vero e proprio sex symbol, Casella ha specificato di aver avuto anche “un sacco di donne. No, non le ipnotizzavo per sedurle. Mi inseguivano ovunque. C’era la fila. Ero bello, un bonazzo, e lo sono tuttora”.

