Elodie: “Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la “benedizione” del Vaticano”

“La benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita”, hanno specificato oggi dal Vaticano in una nota, suscitando non poco clamore. Per quanto non abbiano detto nulla di nuovo rispetto al solito chiacchiericcio, le reazioni sono state tante e variegate, politiche e non solo.

Elodie, dinanzi ad un post social di LaRepubblica sull’argomento, ha risposto con poche sagge parole, presto travolte dai like.

“Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la “benedizione” del Vaticano”.

Oltre 2500 like per la cantante, che in passato ha più volte parlato del coming out dell’amata sorella. Myss Keta, commentando un post Instagram di TrashItaliano, ha proposto di eleggerla “Papessa“. Quattro anni fa, da noi intervistata Elodie confessava di voler “diventare un’icona gay“. Detto, fatto.