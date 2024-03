George Michael, arriva la moneta da 5 sterline della zecca reale britannica

2 min. di lettura

George Michael ci lasciava il 25 dicembre 2016, suo “ultimo Natale”, al termine di una carriera straordinaria che l’ha visto segnare gli anni ’80 e ’90 con la sua strepitosa voce e il suo genio artistico. Ebbene il Regno Unito ha ora deciso di omaggiare l’ex cantante degli Wham! con una moneta da 5 sterline in edizione limitata. A darne notizia la Royal Mint, ovvero la Zecca inglese.

La moneta commemorativa mostra Goerge con i suoi famosi occhiali da sole, oltre ad includere un frammento di testo di “Faith“, suo capolavoro pubblicato subito dopo aver lasciato gli Wham per intraprendere una carriera da solista.

“Siamo profondamente onorati che la Royal Mint gli renda omaggio creando una serie di monete meravigliosamente realizzate“, ha dichiarato la George Michael Entertainment dopo l’annuncio. “Sarebbe stato enormemente orgoglioso e sinceramente toccato dal fatto che un’istituzione nazionale avesse deciso di rendere omaggio alla sua memoria in questo modo”.

Venduti oltre 115 milioni di dischi, Michael ha vinto tre Brit Awards, quattro MTV Video Music Awards, quattro Ivor Novello Awards, tre American Music Awards e due Grammy Awards su otto nomination. Il 7 aprile del 1998 il cantante venne arrestato per condotta immorale in un bagno pubblico a Beverly Hills. Un poliziotto in borghese della buoncostume, Marcelo Rodriguez, lo accusò di avergli fatto esplicite proposte sessuali. Multato per 810 dollari e condannato a 80 ore di lavoro socialmente utile, George dichiarò pubblicamente la propria omosessualità. Indimenticabile, in tal senso, il video ufficiale di Outside, in cui si potevano vedere due poliziotti impegnati a baciarsi in un bagno pubblico.

Da anni ad Hollywood si lavora ad un possibile biopic su George, con Theo James ipotetico protagonista e Adam Lambert desideroso di interpretarlo. Nell’attesa lo scorso anno su Netflix è arrivato WHAM!, bellissimo docufilm tutto dedicato all’iconico duo composto da Michael e Andrew Ridgeley

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.