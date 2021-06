Gaston, ufficiale la serie live-action Disney con Luke Evans e Josh Gad

< 1 minuto di lettura

Dopo i ripetuti rumor, l’ufficialità. Luke Evans e Josh Gad torneranno rispettivamente negli abiti di Gaston e LeTont nella serie live-action ispirata a La Bella e la Bestia. Progetto Disney Plus da otto episodi, come rivelato da Deadline, cantato e ballato nonché prequel del live-action del 2017 con Emma Watson protagonista.

La serie sarà ambientata “nell’iconico regno della Bella e della Bestia anni prima dell’epica storia d’amore tra la Bestia e Belle“, e seguirà Gaston e LeFou “mentre partono insieme alla sorellastra di LeFou, Tilly (interpretata da Briana Middleton), dopo che una sorprendente rivelazione del suo passato spedisce l’improbabile trio in un inaspettato viaggio pieno di romanticismo, risate e avventura“. E “mentre i misteri del passato vengono rivelati e i pericoli del presente aumentano, vecchi amici e nuovi nemici rivelano come questo regno familiare nasconda molti segreti“.

Il LeTont interpretato in sala da Josh Gad è stato uno dei “primi personaggi gay” della Disney, con ballo insieme ad un uomo nel finale di film. Non è chiaro se l’orientamento sessuale di LeTont prenderà piede in questa serie spin-off, ma in casa Disney hanno recentemente svoltato, aprendo finalmente alla reale inclusione LGBT nei propri progetti.

Dopo The Owl House e High School Musical: The Musical: The Series, Gaston potrebbe proseguire per questa strada. D’altronde il fidato LeTont è da sempre perdutamente innamorato del celebre villain Gaston, interpretato da quel Luke Evans che nella vita reale è gay dichiarato da 20 anni.

Il primo episodio sarà diretto dal regista nominato al Tony Liesl Tommy, con la leggenda vivente Alan Menken (che ha composto le musiche per cartoon e live-action de La Bella e la Bestia) al lavoro sulla nuova colonna sonora della serie insieme al candidato all’Oscar Glenn Slater (Tangled).