Un Professore 2, intervista a Damiano Gavino: “Devono tuttə abituarsi alle storie d’amore queer, raccontiamo la verità” – VIDEO

Fresco protagonista di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek, con tanto di full frontal e scene di sesso che hanno terremotato X, il lanciatissimo Damiano Gavino si appresta a tornare nei panni di Manuel, figlio di Anita nonché classico caso disperato che fa tutte le scelte sbagliate pur di proteggere le persone a cui vuole bene. Dotato di grande intelligenza e curiosità, per il professore Dante è ormai un secondo figlio e uno dei suoi migliori studenti di filosofia. La relazione con Simone, figlio di Dante interpretato da Nicolas Maupas, ha infiammato i social per mesi (con tanto di acccuse di censure a mamma Rai), due anni or sono, puntando ora all’inevitabile bis.

Ne abbiamo parlato con il diretto interessato nel giorno del lancio Rai di Un Professore 2, da giovedì 16 novembre in onda in prime time per 6 prime serate consecutive.

“Si troveranno ad affrontare delle cose insieme. Sarà bello vedere come si aiutino a vicenda, sono molto protettivi l’uno con l’altro e l’uno per l’altro. Nella prima stagione si cominciavano a conoscere, mentre in questa seconda si conoscono perfettamente come due fratelli, i loro punti deboli e i loro punti forti, cercando di sfruttare il loro rapporto nel migliore dei modi. Andrà avanti questo rapporto tra Manuel e Simone“, ci ha confessato Gavino, a cui abbiamo chiesto se questo rapporto sarà anche più fisico, dopo il fugace bacio della prima stagione.

“Non lo posso dire, ma posso dire che sarà una stagione che racconterà varie storie nel modo più autentico possibile, e se nella vita reale c’è la fisicità anche in questa nuova stagione ci sarà la fisicità. Non posso dire tra quali personaggi ma ci sarà”.

Mattatore in Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek (qui per capire come sta andando il film su Netflix), Damiano Gavino ha poi voluto rimarcare l’importanza del raccontare storie a tematica queer anche sulla tv generalista.

“Credo sia normale, e sicuramente importante. Sono storie alle quali tutti devono abituarsi. È la vita quotidiana di tutti noi, è la normalità, credo che sia il pubblico che deve mettersi a disposizione di vedere qualsiasi cosa. È giusto raccontare storie d’amore, è giusto raccontare la verità e noi raccontiamo la verità, come nel film di Ozpetek, ed è questo che conta”.

Nei giorni scorsi Gavino, dopo aver rivelato di essere corteggiato sia dagli uomini che dalle donne, ha saputo rispondere sul proprio orientamento affettivo dando una lezione ai furbetti dei facili click.

Nella seconda stagione di Un Professore, questo ve lo possiamo dire, il suo Manuel conoscerà Nina (interpretata da Margherita Aresti), una delle ultime arrivate in 4^ B, e ne sarà subito conquistato.

