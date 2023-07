Tommaso Zorzi nella nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti e di Che Tempo che Fa

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Perso il treno Drag Race Italia 3, con la nuova stagione che andrà in onda su Paramount+ con Paola Iezzi e Paolo Camilli al suo posto, Tommaso Zorzi sarà la novità della 20esima stagione di Cortesie Per Gli Ospiti, programma Real Time pronto a festeggiare la sua 20esima edizione. A darne notizia TvBlog.

Oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Warner Bros. Discovery, arriverà l’ufficialità. Che sarà doppia, perché l’ex vincitore del Grande Fratello Vip sarà anche uno dei punti fermi del nuovo tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, che andrà in onda su Nove dopo l’addio alla Rai. Segno di una collaborazione con Warner che si fa sempre più forte, tanto dall’aver spedito Zorzi all’anteprima europea di Barbie a Londra, nella giornata di ieri.

Non contento Tommaso vede e rilancia con Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, nuovo show d’intrattenimento Prime Video (Qui tutte le novitá) che lo vedrà tra i concorrenti. Una tripletta di tutto rispetto, per il 28enne milanese, nel 2016 esordiente in tv con il docu-reality Riccanza ed esploso definitivamente nel 2020/2021 con la vittoria del Grande Fratello Vip. Conclusa l’esperienza con il reality Tommaso ha fatto l’opinionista per L’isola dei famosi, preso parte ad After the Race, Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia!, sempre su Real Time, e co-condotto Drag Race Italia insieme a Priscilla e Chiara Francini.

In Cortesie per gli Ospiti Zorzi dovrebbe affiancare Csaba dalla Zorza, esperta di lifestyle e galateo dal 2018. Un anno importante e impegnativo quello in arrivo per Tommaso, tornato single dopo l’addio a Tommaso Stanzani e rumor alla mano in grado di ritrovare l’amore con Andrea Incontri, 51enne stilista e architetto, da oltre un anno direttore artistico di Benetton.

