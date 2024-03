Grande Fratello, Stefano Miele presenta il fidanzato Nicolò Rossi: “Buon primo anniversario” (FOTO)

< 1 min. di lettura

Entrato nella casa del Grande Fratello a fine dicembre, con tanto di outing ai danni di Mahmood, Stefano Miele è stato eliminato due mesi dopo, nel corso della 38esima puntata di fine febbraio. Al televoto lo stilista si era sfidato contro Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni e Federico Massaro.

Tornato a casa, Miele ha potuto riabbracciare il compagno. Appena entrato nel GF Stefano, nato a Gaeta nel 1990 ma milanese di adozione, aveva infatti annunciato di essere “fidanzato e molto innamorato“, per poi aggiungere: “lui fa il medico, è serissimo”. Creatore e direttore di Haus of Honey, marchio di calzature nato nel 2020, Miele ha ora svelato il volto di colui che lo ha conquistato. Nicolò Rossi, chirurgo ortopedico all’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio.

Miele ha pubblicato una serie di dolcissimi scatti al fianco di Rossi, tra baci, abbracci, vacanze al mare e docce in compagnia, scrivendo: “Someone like you was so beautifully designed“, citando Someone Like You di Paolo Nutini. “Happy first anniversary“, ha aggiunto Stefano, presto travolto dai complimenti dei propri follower.

Nel corso del Grande Fratello Miele aveva fatto parlare di sè anche per aver definito gay Federico Massara. Iniziata l’11 settembre scorso, la 17esima edizione del Grande Fratello si prepara al gran finale, con la 50esima e ultima puntata in prime time attesa per l’11 aprile 2024, con i bookmakers già al lavoro.

