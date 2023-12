Un professore 2, scatta il bacio tra Simone Balestra e Mimmo: è l’inizio di una nuova storia d’amore?

3 min. di lettura

La seconda stagione di Un Professore, serie Rai co-prodotta con Banijay Studios Italia, continua a regalarci fortissime emozioni.

Nelle ultime ore, infatti, su Rai 1 è andato in scena il tanto atteso bacio tra Simone Balestra (figlio di Dante) e Mimmo (giovane detenuto dell’Istituto Penale Minorile di Nisida ed ex studente di Dante) che dà ufficialmente il via ad una nuova linea narrativa che siamo certi avrà modo di svilupparsi ulteriormente nelle prossime puntate.

Il bacio, durato appena una manciata di secondi, è immediatamente diventato virale sui social dove già da tempo si parlava del feeling speciale tra questi due personaggi.

D’altronde, sin dalle prime puntate della seconda stagione, Simone e Mimmo avevano dimostrato di avere una forte sintonia l’un l’altro alimentando l’idea nei fan della serie che tra loro potesse nascere una relazione. Per questo motivo, il bacio è stato il culmine di una tensione emotiva accumulata dagli spettatori nel corso delle prime 6 puntate che li ha portati ad esplorare nuovi territori sentimentali, inediti per la fiction italiana.

Tuttavia, mentre la seconda stagione di Un professore prosegue e si avvicina alla sua conclusione, resta da vedere come questo bacio influenzerà il futuro di Simone, Mimmo e Manuel, e se porterà a ulteriori sviluppi nella trama principale della serie. In ogni caso, il bacio ha sicuramente lasciato il segno, aggiungendo suspense e interesse per le prossime puntate della serie Rai.

Un professore 2, scatta il bacio tra Simone Balestra e Mimmo: le reazioni social

Come dicevamo, la delicatezza e l’intensità del bacio tra Simone Balestra e Mimmo (interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Domenico Cuomo) hanno suscitato immediatamente una varietà di reazioni tra il pubblico: alcuni si sono dimostrati entusiasti per questa nuova linea narrativa; altri, invece, si sono dichiarati incerti sul futuro della relazioni tra i due personaggi. C’è chi, infatti, crede ancora nei cosiddetti “Simuel” [Simone + Manuel].

In seguito al bacio tra Simone e Mimmo, inoltre, sui social si è sollevata anche una polemica. Alcuni telespettatori della serie, infatti, hanno criticato la Rai per la scrittura di questa scena, soprattutto a confronto con quelle con personaggi eterosessuali andate in onda nelle settimane precedenti che, secondo alcuni di loro, sono state sviluppate in maniera più accurata.

Nonostante queste reazioni, più che legittime, c’è da riconoscere lo sforzo della Rai e di Banijay Studios Italia nel provare a raccontare, seppur in piccola parte, la quotidianità e quindi anche tutte le forme d’amore, tra cui quella omosessuale. Non ci resta dunque che continuare a seguire Un professore 2 per scoprire come si evolverà il rapporto tra Simone e Mimmo.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.