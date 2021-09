Harry Styles, bandiera rainbow sul palco e look alla Elton John: “Siate chiunque vogliate essere” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

In concerto all’Enterprise Center di St. Louis, Harry Styles ha mandato in tilt i fan presenti e successivamente i social quando ha sventolato una bandiera rainbow sul palco, mentre cantava Treat People with Kindness, brano che molti leggono come suo omaggio alla comunità LGBT.

“Siate chiunque vogliate essere in questa sala stasera”, ha detto l’ex One Direction al pubblico, vestito con pantaloni arancioni, camicia arancione metallizzata, abbinati a occhiali da sole oversize e un boa di piume colorato. Un Elton John con 50 anni di meno. Non a caso su Twitter in tantissimi hanno pubblicato foto a confronto, con Harry ed Elton protagonisti. Già nel 2018 Styles aveva tirato fuori una bandiera rainbow sul palco di un suo concerto, in piena era Donald Trump, con scritta inequivocabile: “Make America Gay Again”.

Styles sarà a breve al cinema in qualità d’attore con l’atteso Don’t Worry Darling, film di Olivia Wilde in cui il cantante interpreterà un poliziotto bisessuale negli anni ’50, che tace la sua doppia vita alla moglie Florence Pugh.

Harry Styles dancing with a Pride flag during Treat People With Kindness.#LoveOnTourStLouis

9.15.21 🎥: sandraxxa pic.twitter.com/MeF9GBvnB5 — HL Daily On Tour (@HLDTour) September 16, 2021

This pic, right here, is a cultural reset.

This better be hung up in some museum.

Elton John X Harry Styles. pic.twitter.com/zHxHoC2H4L — Tropical HoranDog™ : HSLoT Era (@sunflwrsinapril) September 16, 2021