Harry Styles, il prossimo film e il nuovo libro che lo vuole “gentiluomo della musica pop”

Fan di Harry Styles, alle porte!

Se siete tra le ragazze riunite con una settimana d’anticipo fuori Campovolo o semplicemente volete scoprire qualcosa in più sul ventinovenne più amato del mondo, dal 26 settembre arriva in libreria HARRY STYLES, Il gentiluomo del pop, libro dello scrittore e giornalista Michelangelo Iossa che ripercorre la carriera di Styles in 192 pagine, di cui 16 a colori.

La retrospettiva di Iossa si propone come la più aggiornata al momento in Europa, in grado di spaziare dagli esordi – con un capitolo interamente dedicato ad ogni membro degli One Direction, prima dello scioglimento – fino al successo planetario degli ultimi anni, che sia nella carriera da solista (l’ultimo album Harry’s Home si è aggiudicato il Grammy come Record of The Year nel 2022) o quella cinematografica (dallo (s)cult di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, alla storia d’amore gay di My Policeman). Tutto contornato da un ricchissimo inserto fotografico.

E le cose da dire su Styles non sono poche: oltre alla vasta carriera musicale e cinematografica, è diventato un capo saldo della cultura pop che ogni minima mossa genera reaction, meme, e dibattiti di ogni tipo sui social media. Da quando ha baciato sulla bocca la co-star Nick Kroll, ma anche (apparentemente) sputato su Chris Pine, fino agli eterni dibattiti sulla sua sessualità (lui ci tiene a ribadirlo: non vuole etichette).

Si aggiungono le solite accuse di queerbaiting (Billy Porter arrabbiatissimo per quella cover su Vogue), i fan sul palco che fanno coming out insieme a lui, e Harvety Fierstein che lo vorrebbe, al fianco di Bruno Mars, in una trasposizione cinematografica del musical Kinky Boots.

Il lancio promozionale del libro promette: E’ il libro più aggiornato in Europa , che racconta la storia di Harry Styles dai suoi esordi fino al prossimo film in cui sarà protagonista in uscita il prossimo anno, arricchito da un corposo inserto fotografico.

C’è così tanto da dire su Harry Styles che non basterebbe un corso universitario (che per l’appunto, esiste pure quello: “Harry Styles e il culto delle celebrità: identità, Internet e cultura pop europea” tenuto dalla prof. Louie Dean Valencia presso la Texas State University), ma Iossa –collaboratore per le più autorevoli testate italiane da Il Corriere della Sera a Il Corriere di Mezzogiorno – sa condensarle in volume che farà la gioia di fan, collezionisti, e curiosi.

Quanto al prossimo film di Harry Styles, che sia il musical con Bruno Mars? È solo una suggestione, più probabile, secondo rumors di Hollywood, che Harry sia nel film Faster, Cheaper, Better per la regia di Dan Gilroy. Stando a IMDB, si tratterebbe della storia di un caposquadra sindacale, di un giovane imprenditore, di un dirigente di un’azienda agricola indoor e di un miliardario della tecnologia: le loro vite vengono sconvolte quando l’automazione e l’intelligenza artificiale trasformano il mondo come lo conosciamo oggi. Insistenti le voce che danno Harry nei panni del giovane imprenditore. Vedremo!

