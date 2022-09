Harry Styles bacia in bocca un altro uomo a Venezia – IL VIDEO

3 min. di lettura

Se non avete passato le ultime quarantotto ore e passa in una grotta, saprete che a Venezia Harry Styles ha creato il putiferio.

Nello specifico, il cast di Don’t Worry Darling, film in concorso alla 79esima mostra del cinema (di cui trovate qui la recensione in anteprima del nostro Federico Boni), ha attirato l’attenzione e il divertimento di pubblico e social, quasi più del film stesso (fischiato dalla critica internazionale con un 39% di recensioni positive su Rotten Tomatoes). Senza le minime remore a giustificare le accuse di queerbaiting degli ultimi anni, Harry Styles nella piena tradizione più basic del maschio eterosessuale, alla presentazione del film e nel bel mezzo della standing ovation, Styles ha baciato dritto bocca la co-star del film Nick Kroll davanti a chiunque: un gesto che vorrebbe fare l’occhiolino alle fan che sperano di vederlo tra le braccia di un altro uomo ma finisce per risultare trito e ritrito, manco fossimo davanti i Paolo Bonolis e Luca Laurentis di turno.

Ma il bacio finto queer è solo uno spicchio di una torta molto più grande: è diventato virale un video che sempre durante la standing ovation mostrerebbe Styles sputare (!) addosso Chris Pine, alimentando ulteriormente i gossip sui dissapori del cast. L’ufficio stampa ha risposto successivamente definendo l’intera situazione una “storia ridicola, totale montatura e il risultato di una noiosa illusione del web che sta chiaramente dando il via libera alle speculazioni“. Continuano: “Giusto per essere chiari, Harry Styles non ha sputato su Chris Pine. C’è solo rispetto tra questi due uomini e ogni altra supposizione è solo un fiacco tentativo di creare del drama che semplicemente non esiste“. Vero o finto, il video è diventato virale ovunque. Non aiutano i video di Pine che sembra letteralmente implodere mentre Styles risponde alle domande in maniera imbarazzante.

Ma cos’altro è successo tra il cast di Don’t Worry Darling? La protagonista del film Florence Pugh non si è presentata alla conferenza stampa, per alcuni a causa di impegni lavorativi, per altri perché avrebbe litigato con la regista del film Olivia Wilde. Cercando di fornirvi un riassunto il più chiaro possibile: prima di Styles, Shia LaBeouf era stato inizialmente scelto per il ruolo ma in seguito alle accuse di abusi ai danni dell’ex fidanzata FKA Twigs, Wilde ha successivamente passato il ruolo a Styles, comunicando di voler “mantenere il set un ambiente sicuro per permettere al suo cast di lavorare al meglio“. LaBeouf dichiarerà di non essere stato licenziato, ma di aver lasciato il set condividendo con Variety un video messaggio dove Wilde lo implora sostanzialmente di tornare e fa riferimento ad una certa amaretta tra lei e “Miss Flo”.

Sempre nel 2021, in un’intervista per Vogue, Wilde definì Don’t Worry Darling un film sul “sesso fatto bene”, dichiarando: “Perché non c’è più del gran sesso nei film? Raramente vediamo la fame e il piacere femminile nei film“. Successivamente Pugh avrebbe risposto in un’altra intervista in maniera diversa (e dir poco piccata): “Quando tutto viene ridotto alle tue scene di sesso, o all’uomo più famoso del mondo che lo fa con te, non è questo il motivo per cui lo facciamo e non è il motivo per cui lavoro in questo industria” disse Pugh ad Harper’s Baazar, definendo il film molto più di tutto questo.

I dettagli resteranno indefiniti e tutto questo potrà ridursi a sterile chiacchiericcio del web, alimentando dramma immaginari o meno, ma resta il fatto che durante la conferenza stampa del film, Pugh prendeva Spritz Aperol a Venezia in grazia di Dio, presentarsi più tardi sul red carpet in un outfit mozzafiato. A non migliorare lo scenario, ci sono i numerosi video che mostrano Pugh non salutare o fare eye contact con Wilde né prima né dopo la proiezione del film.

