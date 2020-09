Helsinki Pride, il Re di Burger King bacia Ronald McDonald in una storica pubblicità

Due storici rivali abbracciati, coinvolti in un tenero bacio. L’impossibile è diventato possibile ad Helsinki, grazie alla Pride Week e ad una campagna di Burger King Finland, intitolata “L’Amore Conquista Tutti”.

Nell’immagine promozionale, che in questi giorni invaderà la cartellonistica di tutta la Finlandia, vediamo il celebre Re di Burger King, nato negli anni ’70, baciare Ronald McDonald, mascotte della catena di fast food McDonald’s. In poche ore, neanche a dirlo, la campagna è diventata virale.

“Burger King è sempre stato per l’uguaglianza, l’amore e il diritto di tutti di essere quello che sono. L’unico caso in cui potrebbe non sembrare così, è quando scherziamo con il nostro principale concorrente. Ma vogliamo essere chiari: tutto nasce dal rispetto che abbiamo per loro. E sappiamo che anche McDonald’s rappresenta i valori che noi rappresentiamo“, ha affermato Kaisa Kasila, brand manager di Burger King Finland.