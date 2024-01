Finlandia, gay e unito civilmente Pekka Haavisto vola al ballottaggio presidenziale contro Alex Stubb

3 min. di lettura

Doveva essere ballottaggio e ballottaggio è stato. Fresca di ingresso nella Nato, la Finlandia è ieri andata alle urne per votare il prossimo Capo di Stato. L’ex premier Alex Stubb, favorito della vigilia nonché esponente di centrodestra del Partito di Coalizione Nazionale, dovrà vedersela con Pekka Haavisto, 65enne ambientalista nonché ex ministro degli esteri, dichiaratamente gay e unito civilmente a Antonio Flores. Nessuno dei candidati ha ottenuto il 50% + 1 dei consensi. Stubb si è fermato al 27,2%, mentre Haavisto ha registrato il 25,8%.

Esponente del partito Lega Verde, Haavisto si è candidato da indipendente, con l’obiettivo di arginare l’avanzare della destra nazionale. Ed è riuscito nell’impresa. Pekka ha infatti frenato la scalata di Jussi Halla-aho – ex leader del partito di estrema destra finlandese – arrivato 3° con il 19% ed escluso dal ballottaggio che si terrà tra due settimane, l’11 febbraio. In Finlandia il presidente della repubblica detiene il potere esecutivo nella formulazione della politica estera e di sicurezza. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina la politica interna finlandese è inevitabilmente cambiata, con il Paese che ha chiesto e ottenuto l’ingresso nella Nato perché preoccupato dall’escalation bellica russa.

Haavisto è tornato in parlamento nel marzo 2007, dopo un’assenza di 12 anni, ed è stato rieletto nel 2011, 2015 e 2019. Tra l’aprile 1995 e l’aprile 1999 è stato ministro dell’Ambiente nel gabinetto Lipponen I. Nell’ottobre 2013 è stato nominato ministro per lo sviluppo internazionale. È stato anche membro del consiglio comunale di Helsinki. Si era già candidato per le elezioni presidenziali nel 2012 e nel 2018, arrivando secondo e perdendo contro Sauli Niinistö in entrambe le occasioni. Da allora Haavisto è diventato il primo esponente apertamente gay a candidarsi alla presidenza della Finlandia.

Dal 1999 al 2005 ha lavorato per le Nazioni Unite in vari ambiti. Ha guidato i gruppi di ricerca del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) in Kosovo, Afghanistan, Iraq, Liberia, Palestina e Sudan. Ha inoltre coordinato l’indagine delle Nazioni Unite sugli effetti dell’uranio impoverito in Kosovo, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina. Haavisto ha rappresentato l’UNEP nelle indagini sull’incidente minerario di Baia Mare in Romania. Nel 2005 è stato nominato rappresentante speciale dell’Unione Europea in Sudan, dove ha partecipato ai colloqui di pace nel Darfur.

Dopo il miglior risultato di sempre alle elezioni nazionali del 2019 da parte dei Verdi e dopo essere entrato a far parte della coalizione di governo Antti Rinne, Haavisto è stato nominato ministro degli Esteri. Il 17 maggio 2022 ha firmato la richiesta di adesione della Finlandia alla NATO per poi visitatre Kiev a novembre, affermando che “la Finlandia condanna fermamente l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia. Continueremo a sostenere fermamente l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Il coming out di Haavisto è diventato pubblico nel 2002, quando si è unito civilmente ad Antonio Flores, 46enne ecuadoriano volto tv finlandese, hair stylist e make-up artist. I due stanno insieme dal 1997, quando si incontrarono in un night club di Bogotà.

Il futuro presidente della Repubblica finlandese dovrà interagire con Petteri Orpo, premier di centrodestra dalla scorsa estate.

Approvato il matrimonio egualitario nel 2014, la Finlandia ha approvato anche la legge sull’autodeterminazione di genere a inizio 2023, mentre sta ancora lavorando al divieto alle terapie di conversione.

