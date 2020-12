Homiesexuals, su TikTok è boom di ragazzi etero che si baciano – il video

Lo scorso anno Tayla Parx, cantante bisex dichiarata, l’ha tramutato addirittura in brano, ma il termine ‘Homisexual‘ sta ora spopolando su TikTok, coinvolgendo ragazzi dichiaratamente etero che ammiccano al mondo gay, baciandosi.

Il termine bromance, rapporto stretto ma non sessuale tra due uomini, esiste da tempo, con un’evoluzione social che ha ora preso la strada dell’effusione ad uso e consumo di follower femminili. “I ragazzi etero sono sempre stati attratti dalle ragazze che civettano tra loro“, ha sottolineato al New York Times Eric Boyraz, responsabile degli influencer presso Yoke Network. “Ora sono le ragazze ad essere affascinate da quella stessa idea”.

Il New York Times ha studiato questo trend, soffermandosi su alcuni utenti specifici. Connor Robinson è un diciassettenne dichiaratamente eterosessuale che si bacia spesso con i propri amici su TikTok, per “rompere alcune barriere“, ha specificato. “Normalmente, facevo video ironici in cui ballavo e cose del genere, ma sembra che le cose siano cambiate”. “Le ragazze sono attratte da due aitanti TikToker con enormi seguaci che mostrano insieme il loro lato sessuale.”