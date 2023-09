Cristina Scuccia torna in tv alla corte di Gerry Scotti: sarà uno dei sei coach di “Io Canto Generation”

0:00 Ascolta l'articolo

Ancora non ha preso il via eppure già da giorni non si fa altro che parlare della nuova edizione di Io Canto Generation, il talent show di Canale 5 che, dopo essere rimasto in soffitta per diverso tempo, è pronto a tornare in onda sull’ammiraglia Mediaset con diverse novità.

La data di prima messa in onda, infatti, è fissata per domenica 22 ottobre 2023.

Io Canto Generation: tutte le novità

A svelare tutte le novità ci ha pensato lo stesso Gerry Scotti che ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha annunciato il nome dei sei coach che guideranno le squadre composte da bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni e due dei quattro giudici che giudicheranno le esibizioni, decretando il vincitore di questa quinta edizione di Io Canto.

A colpire particolarmente il pubblico è stata la notizia della presenza, in qualità di coach, dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia. L’ex Suora, infatti, negli ultimi mesi ha declinato l’invito di Alfonso Signorini di entrare a far parte della nuova edizione del Grande Fratello e si è ritrovata ad essere esclusa, all’ultimo momento, dal cast di Tale e Quale Show per delle presunte richieste che avrebbe fatto alla produzione.

“Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via”, ha dichiarato Cristiano Malgioglio in merito alle pretese di Cristina Scuccia che dopo il “NO” di Carlo Conti ha accettato l’invito di Gerry Scotti di entrare a far parte della scuderia di Io Canto Generations.

Dalla diretta interessata, al momento, però, non sono arrivate né conferme né smentite. Il suo profilo Instagram risulta fermo da una settimana ma è probabile che l’ex suor Cristina possa presto rompere il silenzio proprio a Canale 5, a Verissimo. Un programma che le sta particolarmente a cuore e dove Scuccia si è raccontata con sincerità e profondità più volte negli ultimi mesi.

Non ci resta dunque che attendere la sua conferma anche se tutto ci fa pensare che questa nuova avventura possa fare bene a Cristina Scuccia, anche in qualità di interprete. Al suo fianco, inoltre, ci saranno grandi nomi popolari come Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Iva Zanicchi e Benedetta Caretta.

