0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Cristina Scuccia, meglio nota come l’ex Suor Cristina che ci fece emozionare tutti a The Voice of Italy con la sua versione di “No one” di Alicia Keys, è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Sarà lei a vincerlo? È ancora presto per dirlo ma sicuramente ha tutte le carte in regola per farlo!

Dal suo sbarco in Honduras fino ad oggi, infatti, la naufraga ha deciso di vivere a pieno l’avventura andando alla scoperta della natura, superando le sue paure e soprattutto confidandosi con alcuni suoi compagni di viaggio, raccontando di fatto al pubblico alcuni retroscena che di lei non si conoscevano.

Nel corso delle prime settimane, ad esempio, Cristina Scuccia ha confidato a Corinne Clery il difficile momento vissuto in seguito alla sua vittoria a The Voice of Italy che la mise improvvisamente di fronte ad un mondo totalmente diverso rispetto a quello cui era abituata:

“C’è stato un periodo nel quale la gente mi si avvicinava microfonata di nascosto e quindi avevo paura di chiunque si avvicinasse. Tipo alla fine della messa dove cantavo, qualcuno mi si avvicinava chiedendomi qualcosa e poi ritrovavo le mie identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile, la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, e quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile. Non so se L’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Cristina Scuccia: il suo messaggio verso il mondo LGBTQI+

Il percorso di Cristina Scuccia sulle spiagge dell’Isola dei Famosi 2023 è stato anche all’insegna dell’amore libero. L’ex Suora, infatti, si è fatta promotrice di messaggi di inclusività e libertà d’espressione, dimostrando tutto il suo supporto alla comunità LGBTQI+:

“Io credo nell’amore, di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo. L’amore non ha confini […]. Io credo che Dio è amore. Non è un giudice. Dio accoglie tutti così come siamo, quindi al di là delle nostre scelte, al di là di tutto. Quindi spargiamo amore nel mondo, amiamoci. Non abbiate paura di amare”.

Un messaggio d’amore che è stato apprezzato dal pubblico e da Vladimir Luxuria, che si è complimentata con lei anche nell’intervista rilasciata a noi di Gay.it, ma che allo stesso tempo ha alimentato i rumors sulla sua presunta omosessualità. L’ex Suora, infatti, proprio poco prima del suo ingresso sull’Isola ha dichiarato di avere una persona ad aspettarla in Spagna, dove vive da qualche tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Cristina Scuccia: la sua vita sentimentale

Anche il tema della sua vita sentimentale non è stato un tabù: nel corso di queste settimane, infatti, Cristina Scuccia si è aperta spesso con lo speaker Marco Mazzoli tanto da confidargli che sogna la maternità: “Ti dico solo che questa notte, proprio perché l’Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato. Quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande“.

Poi l’ex Suora è tornata a parlare di questa presunta persona che l’aspetterebbe in Spagna: “L’unica cosa che posso dire è che quando guardo il mare penso a questa persona perché mi ha detto ‘quando vedrai il confine tra cielo e mare, lì ci sono io, in quel confine lì’. E quindi allora ogni volta che vedo quel confine penso a questa persona“.

Insomma, Cristina sta vivendo questa esperienza all’Isola dei Famosi 2023 in tutte le sue sfaccettature: chissà quante altre sorprese saprà ancora regalarci da qui alla fine del reality prevista per metà giugno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

© Riproduzione Riservata