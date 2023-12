Un professore 2: cosa succederà nell’ultima puntata? Tutte le anticipazioni

2 min. di lettura

La lunga attesa è finita! Giovedì 21 dicembre 2023, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la puntata conclusiva della seconda stagione di Un professore, serie tv Rai co-prodotta con Banijay Studios Italia, che in questi mesi ha conquistato milioni di telespettatori raccontandogli uno spaccato della società contemporanea attraverso le avventure di Simone, Manuel, Mimmo, Nina, Dante e tutti gli altri personaggi.

Ora, però, è giunto il momento di scoprire come si evolveranno le diverse linee narrative e soprattutto quale amore avrà la meglio. In questi ultimi mesi, infatti, abbiamo assistito sui social allo scontro tra i fan della coppia formata da Simone e Manuel e quelli invece che fanno il tifo per Simone e Mimmo.

Nella puntata conclusiva di Un professore scopriremo anche come si evolverà la storia di Dante Balestra, conteso tra la sua nuova fiamma (nonché madre di Manuel) e l’ex moglie, e alle prese con un grave problema di salute.

Insomma, sono ancora parecchi i punti rimasti irrisolti. Dunque, che cosa succederà nell’ultima puntata della seconda stagione di Un professore? Scopriamolo insieme!

Un professore 2: le anticipazioni dell’ultima puntata di stagione

Episodio 11 – SARTRE: LA LIBERTÀ DI SCELTA

Viola e Rayan sono sempre più vicini. Dante prende una difficile decisione sulla propria salute. L’assistente sociale informa il professore e la preside Smeriglio del rapimento di Lilli, scatenando l’allarme generale. Mimmo collabora con la polizia per incastrare Molosso e i suoi scagnozzi. Manuel convince Nina a nascondersi con la bambina in villa, ma Dante li scopre e vuole che la ragazza restituisca la figlia agli assistenti sociali, prima che la famiglia affidataria sporga denuncia. Riuscirà a convincerla in tempo?

Episodio 12 – EPICURO: TRA VITA E MORTE

L’avvocato di Nicola convince la famiglia affidataria di Lilli a non sporgere denuncia. Anita confessa a Dante del tradimento con Nicola e, a sua volta, Dante le rivela ciò che è accaduto con Floriana. Mimmo e Pantera mettono in atto il piano concordato. Dante porta la classe a fare lezione davanti all’ospedale, ma ha un malore improvviso e viene sottoposto a un intervento d’urgenza. Mimmo informa Simone del suo ingresso in un programma di protezione testimoni: adesso cosa succederà tra loro? Nicola offre a Nina un lavoro part-time per aiutarla a riottenere l’affido di Lilli. Poi, informa la famiglia che dovrà trasferirsi a Tokyo. Anita e Dante, che durante la malattia di lui si sono riavvicinati, riusciranno a superare le incomprensioni reciproche e a ricominciare insieme?

Un professore: come si evolverà il triangolo Manuel-Simone-Mimmo?

Poco o nulla, però, sappiamo su quale direzione prenderanno i sentimenti di Simone, Manuel e Mimmo. Come si evolveranno le loro relazioni e soprattutto ci sarà una terza stagione? Non ci resta che seguire l’ultima puntata di Un professore 2 per scoprirlo!

