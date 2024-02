Ivano Marino e i dolci auguri all’amato Giacomo: “Sai gioire sempre per me e questa è la prima meraviglia del mondo”

2 min. di lettura

27enne influencer da 383.000 follower su Instagram, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Marco Carta e Alex di Giorgio, Ivano Marino ha voluto festeggiare gli anni dell’amato Giacomo Dal Porto, odontoiatra a lui unitosi civilmente nell’ottobre del 2022. Oggi fondatore di AuronLab, Officina Creativa Digitale, nonché CEO di Muppet Line, società che produce prodotti per animali, Marino ha pubblicato una serie di scatti al fianco del compagno, partendo dal primo selfie che quest’ultimo gli inviò.

“Partiamo dal principio, quando sei entrato per caso nella mia vita e mi hai mandato il buongiorno con questa foto“, ha scritto Marino, per poi continuare. “Sei entrato come un uragano nella mia vita. Poi ho comprato un gatto e non hai più capito niente. Ho pensato che avevo trovato chi potesse portare le casse d’acqua e quindi ho smesso di allenarmi. E anche se tu sei attento a tutto e ti alleni e io poltrisco guardando serie tv e mangiando patatine con maschere sul viso. Sai gioire sempre per me e questa è la prima meraviglia del mondo. E che la tua anima sia bella l’ho capito da come ti approcci al mondo. Per questo ti amo“.

Marino ha poi aggiunto due “postille”. Nella prima ha scritto “Ah giusto, invecchi anche tu e la manfrina era per augurarti buon compleanno“. Nella seconda, con uno scatto in bianco e nero dall’unione civile, si legge “è per tutto questo che voglio condividere la mia vita con te e perché mi dai spazio per completarmi”.

Ivano Marino e Giacomo Dal Porto sono felicemente innamorati dal 2020.

