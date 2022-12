Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio in lacrime racconta il dolore dell’outing danzando

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Un racconto emozionante, seguito da un ballo perfetto, travolto dagli applausi del pubblico, dai voti eccellenti dei giurati e dall’affetto dei social. Alex Di Giorgio è volato in finale a Ballando con le Stelle insieme a Moreno Porcu al termine di una 2a semifinale in cui ha raccontato il dramma dell’outing, vissuto sulla propria pelle.

Il nuotatore azzurro ha ricordato quei momenti difficili, superati faticosamente. “Oggi per me non è facile, fare questo ballo in cui dobbiamo interpretare il momento più buio della mia vita. Un giorno prendo il telefono e mi ritrovo 50 messaggi di miei amici, nei quali c’erano delle mie foto in cui si vedeva che ero abbracciato ad un altro ragazzo. Mi sono sentito sprofondare, perché la prima sensazione che ho avuto è stata quella del tradimento. Mi è stato fatto outing dalla persona che in quel momento amavo. Ero impreparato. Mi ha messo nella condizione di dovermi giustificare, perché era come se avessi mentito alle persone che mi stavano accanto. Le reazioni che ci sono state sono state battutine, sguardi. Quello che fa più male sono le persone che non dicono niente. Non prendono posizione e se ne fregano, lasciandoti lì da solo“.

“Questo è stato l’inizio di un processo che mi ha fatto disinamorare del nuoto, è iniziato il mio momento buio“, ha ricordato Alex, visibilmente emozionato, in lacrime. “Sono stato 3 giorni chiuso in camera. Ho pensato di non uscire più. Ho avuto questi 3 giorni di buio, ero in stanza con le tende chiuse, con la luce spenta e la tv accesa. Non sapevo più cosa pensare. Ho pensato alle uniche due persone che sono quelle che contano nella vita, i genitori. Mi hanno sempre accettato e appoggiato. Purtroppo ci sono genitori che non accettano i propri figli. Credo che se anche un solo genitore, guardando Ballando con le Stelle ha capito che due ragazzi gay che ballano è una cosa normale, questa per me è la vera vittoria“.

Successivamente Alex e Moreno hanno ballato, chiudendo abbracciati con i colori dell’arcobaleno alle loro spalle. Un trionfo ad un passo dalla finale che Di Giorgio, via social, ha così voluto celebrare: “Non è stato facile per me aprire il cassetto delle sofferenze e raccontarlo con la Danza. Grazie a Moreno che è un compagno di viaggio eccezionale e che mi aiutato a fare tutto ciò”.

Comunque vadano finale e finalissima di Ballando con le Stelle 2022 in onda il 17 e il 23 dicembre, Alex e Moreno hanno già vinto.

© Riproduzione Riservata