Marco Carta: “Ho ritrovato l’amore con Luca e sono molto felice”

Tornato in radio con il singolo Supernova, Marco Carta ha ritrovato anche l’amore, dopo l’addio allo storico fidanzato Sirio Campedelli. L’ex vincitore del Festival di Sanremo ne ha parlato pubblicamente con il settimanale Vero, pur rivendicando una riservatezza che in ambito privato l’ha spesso contraddistinto.

Il nuovo compagno di Marco si chiama Luca, 38enne amante del bodybuilding che gestisce un’antica osteria di famiglia del 1500 alle porte di Milano. “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore“, ha confessato Carta, 5 anni fa protagonista di un coming out in diretta tv, al cospetto di Barbara D’Urso.

“Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone“, ricorda oggi. “Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto. Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso e anche se non siamo degli esempi siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare“.

La storia tra Marco e Sirio, finita 13 mesi fa, è durata 7 anni. La prima foto social al fianco di Luca è invece comparsa a San Valentino di quest’anno. 38enne di Cagliari, Carta ha vinto Sanremo nel 2009 con La Forza Mia, battendo Povia con Luca era Gay.

15 anni dopo Marco sogna il ritorno all’Ariston, mai più calcato dopo quell’inatteso exploit. Lo scorso anno il brano presentato dal cantante è stato scartato da Amadeus, come rivelato dal diretto interessato a fine dicembre: “Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo”. “Non ho guardato l’annuncio dei Big in diretta alle 13 al Tg1 perché è una cosa che mi mette troppa ansia. L’ho scoperto la sera su Instagram“.

Nel 2024 Marco riuscirà a convincere il direttore artistico?

